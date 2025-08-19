Samsung: in arrivo display Micro RGB sui TV ultra premium

Samsung ha alzato nuovamente l’asticella dell’innovazione presentando un display da 115 pollici che segna un primato mondiale. Si tratta, infatti, del primo ad integrare una retroilluminazione con LED RGB in scala microscopica. Tale soluzione, battezzata Micro RGB Technology, promette di trasformare i televisori di fascia più alta e di grande formato. Migliorando profondità cromatica, precisione del contrasto e immersività visiva. Il tutto con un impatto diretto sulla qualità dell’esperienza dell’utente. Alla base di tale evoluzione ci sono micro-LED rossi, verdi e blu. Ognuno con dimensioni inferiori ai 100 micrometri.

Samsung: la recente innovazione denominata Micro RGB

A differenza delle tradizionali soluzioni di retroilluminazione, tali elementi vengono gestiti singolarmente su scala micrometrica. Permettendo così un controllo puntuale e una resa accurata. Il centro di tale sistema è il processore proprietario Micro RGB AI Engine. Il quale è capace di analizzare ogni fotogramma in tempo reale grazie all’intelligenza artificiale. L’elaborazione non si limita a bilanciare i colori, ma interviene anche sul suono. Armonizzando immagine e audio per garantire una resa sempre ottimale.

Il pannello, certificato dall’ente tedesco Verband der Elektrotechnik (VDE), raggiunge una copertura completa dello standard cromatico BT.2020. Una delle funzioni di spicco, Micro RGB Color Booster Pro, è in grado di individuare automaticamente le scene dai toni spenti e di ravvivarne la palette cromatica. Mentre la tecnologia Micro RGB Precision Color assicura che le sfumature riprodotte siano fedeli all’originale.

Il debutto di tale innovazione è già avvenuto in Corea del Sud. L’espansione verso altri mercati è imminente: prima gli Stati Uniti, con l’aggiunta di nuove dimensioni, e in seguito ulteriori Paesi. Sul fronte smart, l’azienda propone Samsung Vision AI, una piattaforma che arricchisce la fruizione dei contenuti offrendo funzioni interattive. Per garantire una visione confortevole in qualsiasi contesto, Samsung ha integrato anche la tecnologia Glare Free, che riduce al minimo i riflessi indipendentemente dalle condizioni di illuminazione ambientale.