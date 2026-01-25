Lego domina il mercato dei giochi in Italia e diventa una passione continua

In Italia Lego non è più soltanto un’idea regalo legata alle festività, ma una presenza costante nel mondo dei giochi. A confermarlo è un’analisi diffusa in vista del Lego Day del 28 gennaio da Idealo, che ha osservato l’andamento dell’interesse degli italiani verso il settore nel corso del 2025.

Un interesse che va oltre il Natale

Il periodo natalizio resta centrale. Dicembre continua a rappresentare il momento di massimo picco per le ricerche legate ai prodotti Lego, come accade ormai da anni. I dati mostrano un passaggio netto da un indice di interesse pari a 81 nel dicembre 2024 a 100 nel dicembre 2025. Un salto che conferma quanto i mattoncini restino una scelta privilegiata sotto l’albero.

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La vera novità, però, emerge guardando al resto dell’anno. Nel 2025 l’attenzione verso Lego è rimasta elevata anche nei mesi privi di festività, segnale che il marchio viene sempre più vissuto come una passione continuativa e non come un acquisto occasionale.

Lego al centro del mercato giochi

Se si osserva il quadro complessivo del settore, il dato più evidente è la centralità di Lego nel mercato italiano. Nel 2025 il brand ha raccolto il 21% dell’interesse complessivo verso i giochi, una quota che non ha rivali. La seconda categoria più cercata, quella delle carte da gioco, si ferma infatti al 7%.

Più distanziate seguono le action figure con il 5%, mentre bambole, Funko, Barbie e macchinine si attestano tutte intorno al 3%. Numeri che raccontano un mercato frammentato, in cui Lego riesce comunque a imporsi come riferimento trasversale, capace di coinvolgere pubblici diversi per età e gusti.

Effetto traino su tutto il comparto

Un altro aspetto interessante riguarda l’impatto indiretto del marchio sull’intero settore. Secondo l’analisi, quando cresce l’attenzione verso Lego aumenta anche l’interesse generale per il mondo dei giochi. I mattoncini funzionano quindi da motore per il comparto, stimolando curiosità e acquisti anche in categorie diverse.

Il 2025 italiano di Lego può essere letto come la conferma di un cambiamento già in atto. Il brand non vive più soltanto di stagionalità, ma accompagna gli appassionati durante tutto l’anno, diventando un punto fermo tra creatività, collezionismo e gioco condiviso.