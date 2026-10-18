Ledger Atom, l’hardware wallet Android che sembra uno smartphone

Ledger ha deciso di cambiare strada e lo ha fatto con un prodotto che a prima vista spiazza parecchio. Si chiama Ledger Atom ed è un hardware wallet basato su Android, con un aspetto così simile a quello di un telefono qualsiasi che confondersi è davvero facile. Eppure non si tratta di uno smartphone, almeno non nel senso classico del termine. L’azienda, conosciuta per i suoi portafogli fisici dedicati alle criptovalute, ha costruito un dispositivo che sta a metà strada tra i due mondi e che punta tutto sulla separazione tra l’uso di tutti i giorni e le operazioni più delicate.

Il cuore del progetto è il funzionamento dual boot. Accanto ad Android il dispositivo può infatti avviare Ledger OS, il sistema operativo proprietario dell’azienda pensato per garantire un livello di sicurezza molto elevato. Il dettaglio più interessante è che questo ambiente non condivide le risorse con il resto del sistema ma gira su una piattaforma hardware separata e dedicata. Chi usa Atom può quindi spostarsi in uno spazio protetto ogni volta che deve fare qualcosa di sensibile, come portare a termine una transazione in criptovalute, lasciando ad Android tutto il resto.

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eSIM, messaggi cifrati e agenti con le mani legate

Sul fronte della connettività c’è posto per una eSIM, però con un limite piuttosto preciso. Serve soltanto per la connessione dati, quindi niente chiamate e niente SMS. Una scelta che fa capire bene come il nuovo Ledger Atom non sia pensato per prendere il posto del telefono principale ma per affiancarlo, offrendo comunque l’accesso alla rete indispensabile per app e servizi.

Più curiosa la gestione dei messaggi crittografati. Due possessori di Atom potranno scambiarsi comunicazioni protette usando le normali applicazioni Android, mentre la decifratura avverrà sul dispositivo del destinatario direttamente all’interno di Ledger OS. In pratica il contenuto diventa leggibile solo nell’ambiente sicuro e mai in quello più esposto, che resta così tagliato fuori dalla parte più riservata dello scambio.

C’è poi il capitolo degli agenti. Grazie a una collaborazione con OpenClaw Ledger vuole permettere agli agenti di svolgere attività finanziarie senza concedere loro l’accesso completo ai portafogli digitali. Il controllo rimane comunque saldo nelle mani di chi possiede il dispositivo perché per completare le transazioni servirà sempre un’approvazione fisica. Un passaggio obbligato che tiene lontane dalle automazioni proprio le operazioni più delicate.

Specifiche modeste ma una lunga vita garantita

Chi si aspetta la scheda tecnica di un top di gamma rischia di rimanere deluso. Le caratteristiche dell’hardware wallet di Ledger sono piuttosto atipiche e in generale contenute rispetto a quanto offre oggi un normale telefono Android. Il processore porta la firma di Qualcomm ma non appartiene alla famiglia Snapdragon. Si tratta infatti di un chip Dragonwing. Sul retro trova posto una sola fotocamera mentre la batteria si ferma a 4.000 mAh, un valore abbastanza contenuto per gli standard attuali.

Il display di Ledger Atom è quantomeno un pannello OLED con diagonale da 6,77 pollici, anche se la frequenza di aggiornamento si ferma a 60 Hz. Anche qui il dispositivo resta lontano dalle schede tecniche a cui il mercato Android ha abituato negli ultimi tempi.

Dove Ledger prova a fare la differenza è sul fronte della longevità. Il produttore promette cinque anni di aggiornamenti di Android e almeno sette anni di disponibilità dei ricambi, compresa una batteria che l’utente può sostituire da solo. A completare il quadro arriva un interruttore fisico dedicato alla privacy che interrompe il circuito elettrico di alimentazione di fotocamera e microfono.

Fonte: TecnoAndroid