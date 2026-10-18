Google Pixel Buds Pro 2 al minimo storico su Amazon: 176,59 euro

Gli auricolari Google Pixel Buds Pro 2 nella colorazione Verde Oliva sono scesi al loro minimo storico su Amazon, con un prezzo di 176,59 euro e uno sconto del 29% rispetto al listino. Per chi cerca auricolari true wireless di fascia alta con intelligenza artificiale integrata, l’occasione arriva in un momento particolarmente favorevole. Il modello ha infatti appena ricevuto un aggiornamento software con quattro novità di peso, che spaziano da una cancellazione del rumore ancora più efficace alle funzioni legate a Gemini, fino alla traduzione in tempo reale. Un mix che rende l’acquisto più sensato oggi di quanto non lo fosse qualche settimana fa.

Il chip Tensor A1 e un design tutto nuovo

Il vero cuore di questi auricolari è il chip Tensor A1, il primo processore proprietario di Google mai montato su un paio di Pixel Buds. Si tratta di un’innovazione assoluta per la gamma, e i numeri spiegano bene il motivo. Il chip lavora a una velocità 90 volte superiore a quella del suono e gestisce una cancellazione attiva del rumore due volte più efficace rispetto alla generazione precedente. Un risultato che passa anche dal sistema Silent Seal 2.0, pensato per isolare l’orecchio in modo più preciso.

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Anche l’aspetto esterno è stato ripensato da cima a fondo. Google Pixel Buds Pro 2 risultano il 24% più leggeri e il 27% più compatti, mentre la vestibilità nasce dallo studio di ben 45 milioni di scansioni auricolari reali. Parliamo quindi di un prodotto progettato per restare comodo anche durante sessioni d’ascolto lunghe, senza quella sensazione di pressione che spesso accompagna i modelli più ingombranti.

Sul piano tecnico la scheda è decisamente completa. C’è un driver dinamico da 11 mm con elaborazione audio multipath, affiancato dalla certificazione IP54 per gli auricolari e IPX4 per la custodia. La connessione è affidata al Bluetooth 5.4 con supporto a Super Wideband e Fast Pair. Quanto all’autonomia, si arriva fino a 30 ore con la cancellazione del rumore attiva, custodia compresa, oppure a 48 ore disattivandola. La ricarica rapida permette poi di ottenere un’ora e mezza di ascolto con appena 5 minuti di carica.

Gemini Live, traduzione simultanea e il nuovo prezzo

Il lato software è forse quello che ha guadagnato di più negli ultimi tempi. L’integrazione con Gemini Live consente di usare l’assistente vocale a mani libere anche quando il telefono è bloccato, una comodità che nella vita quotidiana fa davvero la differenza. Il recente aggiornamento ha poi aggiunto Live Translate per la traduzione in tempo reale, i controlli audio tramite comandi vocali e il monitoraggio del sonno integrato con Pixel Watch. Un pacchetto che colloca questi auricolari tra i più completi oggi disponibili nell’ecosistema Android.

Venendo all’offerta vera e propria, la versione Verde Oliva passa da 249 euro a 176,59 euro, con un risparmio che supera i 72 euro. È il prezzo più basso mai registrato per questa variante cromatica, che era stata lanciata ad agosto 2026 insieme alla famiglia Pixel 11. Il prodotto viene venduto e spedito direttamente da Amazon, il che si traduce in tempi di consegna rapidi e in una gestione affidabile di eventuali resi.

Come spesso accade con le promozioni a tempo sulla piattaforma, però, la disponibilità a questa cifra potrebbe essere limitata e conviene valutare l’acquisto senza rimandare troppo.

Fonte: TecnoAndroid