Call of Duty, dopo Modern Warfare 4 arriva una nuova sottoserie

Il prossimo Call of Duty dopo quello in arrivo quest’anno non sarà l’ennesimo seguito di una saga già conosciuta. Activision ha infatti confermato che il capitolo principale dell’anno prossimo darà vita a una nuova sottofranchise, proprio come era successo nel 2021 con Call of Duty: Vanguard. Si tratta di una svolta abbastanza netta per una serie che da qualche stagione preferisce muoversi sul terreno sicuro dei marchi già affermati, tanto che l’uscita del 2026 porta il nome di Modern Warfare 4.

Negli ultimi anni le uscite annuali dello sparatutto hanno seguito un copione piuttosto prevedibile, con un’alternanza tra episodi di Modern Warfare e di Black Ops. Lo stesso editore ora ammette che alla serie serve quel cambio di tono che non si vede dai tempi di Vanguard, quindi da ormai cinque anni. Non è un dettaglio da poco, perché per un marchio di questo peso riconoscere apertamente un limite del proprio percorso recente non capita spesso.

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Il cambio di tono chiesto dalla community

A spiegare la situazione è stato Tyler Bahl, responsabile marketing di Call of Duty, che ha confermato come il prossimo capitolo sarà appunto una nuova sottoserie. La decisione nasce dalle richieste dei giocatori, che da tempo chiedevano qualcosa di fresco e diverso a una saga capace di sfornare un titolo dopo l’altro senza sosta.

Parlando della lunga sequenza di episodi legati a Modern Warfare e Black Ops, Bahl è stato piuttosto diretto. “Non era qualcosa che la nostra community stava cercando” ha spiegato. “Volevano qualcosa di nuovo e, anche se c’erano ambientazioni temporali differenti e modi diversi di giocare con nuove funzionalità, quel cambio di tono era proprio ciò che stavano aspettando.”

Il dirigente ha poi aggiunto che il lavoro sul futuro della serie è già partito da tempo. “Abbiamo già dichiarato che un titolo futuro sarà una nuova sottofranchise e abbiamo già gettato le basi. Ma siamo davvero entusiasti di Modern Warfare 4, che risponde in parte a quei commenti.” Parole che lasciano intendere come anche il capitolo di quest’anno provi, almeno in qualche misura, a intercettare il desiderio di novità del pubblico.

Modern Warfare 4 tra la Corea e il ritorno su Nintendo

Call of Duty: Modern Warfare 4 uscirà il 23 ottobre su PS5, Xbox Series X e PC. C’è però anche una piattaforma che in pochi si sarebbero aspettati fino a qualche tempo fa, cioè Nintendo Switch 2. Si tratta della prima volta che la serie approda su una console Nintendo dai tempi di Call of Duty: Ghosts, uscito nel 2013.

Per ora non è ancora chiaro in che modo concreto il nuovo episodio risponda alle richieste di esperienze inedite citate da Bahl. Qualcosa sulla campagna però si sa già. La storia ruota attorno alla penisola coreana e alla minaccia di un’invasione su vasta scala che potrebbe portare a una destabilizzazione globale. Tra le altre località confermate ci sono anche New York, Parigi e Mumbai, segno che il conflitto si allargherà ben oltre i confini asiatici.

In precedenza anche Jack Hoppus, technical designer del comparto multiplayer, aveva dato qualche indicazione sull’atmosfera del gioco. Secondo lui Modern Warfare 4 dovrebbe sembrare “strappato dai titoli dei giornali”, con uno sguardo da soldato sul campo che mette il giocatore direttamente nel mezzo dell’azione.

Fonte: TecnoAndroid