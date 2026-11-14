Leapmotor produrrà auto in Italia, l’indizio porta a Pomigliano

La domanda circolava da tempo tra addetti ai lavori e appassionati e adesso una risposta c’è: Leapmotor produrrà auto in Italia. A metterlo nero su bianco è stato Antonio Filosa, ceo di Stellantis, durante l’assemblea di Anfia, l’Associazione nazionale filiera industria automobilistica. Interpellato sul tema delle alleanze industriali, il manager ha confermato che la collaborazione con il marchio cinese non si fermerà alla distribuzione commerciale ma coinvolgerà anche le fabbriche europee. E tra queste ce ne sarà una italiana.

Le parole di Filosa sono state piuttosto dirette. “Noi abbiamo una partnership che ha molto successo commerciale, che vogliamo espandere ad altre possibilità con Leapmotor” ha spiegato il numero uno del gruppo, aggiungendo che l’accordo “ci aiuterà su impianti europei, uno anche italiano, e ci aiuterà a cosviluppare soluzioni, soprattutto elettriche e elettroniche, future e importanti”. Per la prima volta quindi un costruttore cinese trova spazio nella produzione di auto in Italia grazie a un’intesa con uno dei grandi gruppi del continente.

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Una partnership pensata per il Made in Europe

Il ceo di Stellantis ha poi inserito l’operazione in un quadro più ampio, legato alla spinta verso una filiera continentale. Secondo Filosa l’alleanza arriva “in un contesto che speriamo essere di Made in Europe e che quindi obbligherà, tra virgolette, il partner, ad investire nello sviluppo della filiera locale, italiana, francese, tedesca, spagnola”. Il senso è chiaro: produrre in Europa significa anche coinvolgere fornitori e aziende del territorio, non soltanto assemblare vetture in uno stabilimento.

Su alcuni aspetti però il manager non è andato oltre. Non ha indicato apertamente quale sarà lo stabilimento italiano scelto per ospitare la produzione del marchio cinese e nemmeno quali modelli usciranno dalle sue linee. Qualche indizio importante comunque è arrivato, ed è bastato per far quadrare i conti. “La E Car è una delle cose su cui lavoreremo intensamente insieme” ha dichiarato Filosa, riferendosi al progetto della piccola elettrica economica che il gruppo ha in cantiere da tempo.

Pomigliano d’Arco e le elettriche da 15.000 euro

Mettendo insieme i pezzi, la destinazione più probabile per Leapmotor è Pomigliano d’Arco. Si tratta infatti dell’impianto già individuato da Stellantis per costruire le prossime elettriche economiche firmate Fiat, Citroën e forse Opel. Su quest’ultimo marchio il condizionale è d’obbligo. In occasione del Salone di Parigi 2026 Florian Huettl, ceo di Opel, ha ribadito l’impegno della Casa tedesca nel segmento C, lasciando intendere che un’eventuale E Car non rientri tra le priorità del brand.

Su altri modelli invece i dubbi sono pochi. Dalle linee campane usciranno con certezza la versione di serie della nuova Citroën 2 CV, già anticipata da un concept, e la sua gemella con il logo Fiat, che potrebbe chiamarsi Koala. L’avvio della produzione è fissato per il 2028, quindi i tempi non sono brevissimi ma il calendario appare già definito.

Mancano ancora informazioni precise sulla parte tecnica. Piattaforma, batterie e motori non sono stati svelati e per ora non circolano dettagli ufficiali. Un elemento però orienta già le scelte progettuali, ovvero il prezzo. Le nuove auto elettriche economiche dovranno costare 15.000 euro e saranno pensate soprattutto per la mobilità cittadina. Proprio per questo motivo non punteranno su autonomie da record ma su un pacchetto adatto agli spostamenti urbani e quotidiani.

Fonte: TecnoAndroid