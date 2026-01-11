Le cover Hyperpop dividono i fan PlayStation

L’annuncio della Hyperpop Collection non ha acceso solo i LED immaginari del gaming, ma anche una polemica immediata. Molti utenti hanno accolto le nuove cover PS5 con entusiasmo visivo, altri con evidente irritazione. Il motivo non riguarda qualità o design, ma la compatibilità limitata. Sony ha scelto infatti di supportare solo PS5 Slim e modello base recente. Restano esclusi PS5 originale e soprattutto PS5 Pro. Una decisione che ha alimentato malumori sui social. I possessori della versione più potente si sentono trascurati.

Nei commenti emerge una frustrazione crescente verso una personalizzazione percepita come selettiva. Per alcuni, l’assenza di accessori ufficiali per PS5 Pro è difficile da giustificare. La console rappresenta il vertice dell’offerta PlayStation attuale. Proprio per questo, molti si aspettavano maggiore attenzione. La polemica si inserisce in un contesto più ampio. Sony viene spesso accusata di privilegiare il design rispetto alla coerenza dell’ecosistema. Hyperpop diventa così un simbolo di questa tensione. Non è la prima volta che accade. Anche in passato alcune edizioni speciali hanno lasciato indietro parte dell’utenza. L’effetto finale è una community divisa. Da un lato chi apprezza l’audacia cromatica. Dall’altro chi chiede equità e supporto trasversale.

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Colori accesi per le cover Hyperpop: un setup che vuole farsi notare

La Hyperpop Collection nasce con l’obiettivo di colpire l’occhio. PlayStation propone tre varianti cromatiche molto marcate. Techno Red, Remix Green e Rhythm Blue sono pensate per emergere. Le superfici lucide amplificano l’effetto visivo. Le sfumature partono dal nero e si trasformano in colori intensi. Il richiamo alle luci RGB dei PC gaming è evidente. I DualSense adottano lo stesso linguaggio estetico. Il design avvolge interamente il controller. Le cover console presentano una leggera trasparenza. L’idea è quella di “conquistare l’ambiente”, secondo i designer Sony.

Non si tratta di semplici colori alternativi. L’intento è creare un’identità visiva forte. La collezione sarà disponibile dal 12 marzo. I preordini partiranno il 16 gennaio su PlayStation Direct. Il prezzo dei DualSense Hyperpop è fissato a 84,99 euro. Le cover PS5 costeranno 74,99 euro. La distribuzione sarà limitata e selettiva. Alcuni mercati potrebbero restarne esclusi. Gli ordini sullo store ufficiale includeranno la consegna al day one. Hyperpop rappresenta una scelta chiara di stile. Sony sperimenta, rischia e divide. Il pubblico deciderà se il colore basterà a superare le critiche.