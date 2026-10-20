Lauren Cohan in Stillwater su Prime Video, di nuovo da un fumetto

Il prossimo capitolo televisivo di Lauren Cohan è ufficiale. L’attrice, diventata celebre al grande pubblico grazie alla saga di The Walking Dead, è entrata nel cast di Stillwater, la nuova serie in arrivo su Prime Video. Non si tratta di una comparsata né di un’apparizione occasionale, perché il ruolo che le è stato affidato è quello di personaggio fisso. C’è poi un dettaglio che rende la notizia ancora più curiosa: anche questo progetto nasce da una graphic novel, proprio come il franchise che l’ha resa famosa in tutto il mondo.

Lauren Cohan e il ritorno ai fumetti con Stillwater

Chi ha seguito la carriera di Lauren Cohan sa bene quanto il suo nome sia legato a doppio filo all’universo di The Walking Dead. Una saga lunga e intensa, che ha accompagnato gli spettatori per anni e che ha trasformato diversi interpreti in volti riconoscibili ovunque. Per questo l’ingresso in Stillwater ha un sapore particolare. L’attrice torna infatti a muoversi dentro una storia che arriva dalle pagine di un fumetto, un terreno che conosce piuttosto bene e su cui ha costruito buona parte della propria notorietà.

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Il passaggio da un adattamento all’altro non è scontato. Molti attori, dopo un’esperienza così lunga e identificativa, tendono a cercare progetti lontanissimi dal genere che li ha lanciati. In questo caso invece la scelta va in una direzione diversa, quasi a confermare un legame con il mondo dei racconti illustrati che evidentemente continua a funzionare. Il dato concreto, per ora, è uno solo: Cohan sarà parte integrante del cast della nuova serie televisiva di Prime Video.

Un ruolo fisso nella nuova serie Prime Video

La formula del personaggio fisso, quella che in ambito produttivo viene chiamata series regular, ha un peso specifico ben preciso. Significa essere presenti con continuità all’interno della narrazione e non comparire soltanto in qualche episodio sparso. Per un’interprete con il curriculum di Lauren Cohan si tratta quindi di un impegno importante, che la colloca stabilmente al centro del progetto e non ai margini.

Dal canto suo Prime Video prosegue sulla strada degli adattamenti tratti da fumetti e romanzi grafici, un filone che negli ultimi tempi ha attirato un’attenzione crescente da parte delle piattaforme di streaming. Puntare su un volto già amato dal pubblico appassionato di questo tipo di storie appare come una mossa coerente. Chi ha seguito l’attrice per tante stagioni nell’universo zombie avrà così un motivo in più per dare un’occhiata a Stillwater quando arriverà in catalogo.

Sul resto, almeno per il momento, le informazioni disponibili restano limitate. Non sono stati diffusi dettagli sulla trama, sul personaggio che verrà interpretato dall’attrice né su una possibile data di uscita della serie. Quello che è stato messo nero su bianco riguarda la presenza di Cohan nel cast con un ruolo fisso e la natura del progetto, ovvero un nuovo adattamento di una graphic novel destinato alla piattaforma di Amazon.

Da The Walking Dead a un nuovo adattamento

Il filo che unisce il passato e il futuro professionale dell’attrice è dunque piuttosto evidente. The Walking Dead ha mostrato quanto una storia nata su carta potesse diventare un fenomeno televisivo capace di durare nel tempo e di generare spin off e prosecuzioni. Stillwater rappresenta per Cohan un’altra occasione di lavorare su un materiale di partenza che arriva dal mondo del fumetto, con tutto ciò che questo comporta in termini di aspettative da parte dei lettori originali.

Il nome di Lauren Cohan si aggiunge quindi al gruppo di interpreti che daranno vita alla nuova produzione Prime Video, dove l’attrice ricoprirà un ruolo da personaggio fisso.

Fonte: TecnoAndroid