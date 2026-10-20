Image Playground in iOS 27: sticker e sfondi AI gratis su iPhone

Con iOS 27 arriva sugli iPhone compatibili Image Playground, un generatore di immagini basato sull’intelligenza artificiale che permette di creare gratis illustrazioni, sfondi e sticker direttamente dal telefono. Lo strumento fa parte dell’ecosistema Apple Intelligence e non richiede costi aggiuntivi. C’è però un paletto da tenere presente fin da subito, perché la funzione è disponibile soltanto sui modelli a partire da iPhone 15 Pro. Chi possiede un dispositivo più datato, quindi, resta escluso.

L’idea di fondo è piuttosto semplice. Apple ha deciso di integrare nel sistema operativo un vero e proprio generatore AI pensato per l’uso quotidiano, senza dover passare da servizi esterni o applicazioni di terze parti. Tutto quello che serve si trova già dentro iOS, pronto all’uso sui device che supportano la piattaforma di intelligenza artificiale della casa di Cupertino.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Cosa si può creare con Image Playground

Le possibilità offerte da Image Playground ruotano attorno a tre tipologie di contenuti, ognuna con uno scopo ben preciso. La prima riguarda le immagini vere e proprie, come per esempio un ritratto dal taglio artistico. È il genere di creazione che fino a poco tempo fa richiedeva software dedicati o una certa dimestichezza con la grafica, mentre ora diventa alla portata di chiunque abbia in tasca uno smartphone compatibile.

Poi ci sono gli sticker, ovvero gli adesivi da usare nelle conversazioni. Qui l’obiettivo è decisamente più leggero e giocoso: rendere le chat con gli amici un po’ più personali e meno legate ai soliti pacchetti preimpostati. Un adesivo generato su misura ha tutto un altro sapore rispetto a quelli che usano tutti. Infine c’è la possibilità di realizzare sfondi personalizzati per il telefono. Anche in questo caso il vantaggio sta nell’originalità, perché lo sfondo non arriva da una galleria condivisa con milioni di altri utenti ma nasce appositamente grazie all’intelligenza artificiale. Tre usi diversi, dunque, raccolti in un unico strumento.

Gratis ma solo sugli iPhone più recenti

Uno degli aspetti più interessanti della novità introdotta con iOS 27 riguarda il prezzo, o meglio la sua assenza. Il generatore è gratuito e non prevede formule a pagamento per sbloccare le funzioni principali. In un periodo in cui molti servizi di intelligenza artificiale chiedono un abbonamento mensile per offrire risultati di qualità, la scelta di Apple di includere tutto nel sistema operativo merita di essere sottolineata.

Il rovescio della medaglia è la compatibilità. Image Playground si appoggia ad Apple Intelligence e per questo funziona esclusivamente sui dispositivi in grado di supportarla. Nella pratica significa che serve almeno iPhone 15 Pro o un modello successivo. Chi usa uno smartphone della generazione precedente o un modello base meno recente non potrà sfruttare il generatore, anche dopo aver aggiornato il software.

Per chi invece rientra tra i fortunati, l’esperienza promette di essere immediata. Che si tratti di un ritratto artistico, di un adesivo da inviare in chat o di uno sfondo creato su misura, con Image Playground generare contenuti visivi diventa semplicissimo e richiede soltanto un iPhone compatibile con Apple Intelligence aggiornato a iOS 27.

Fonte: TecnoAndroid