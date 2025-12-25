L’app di Microsoft Copilot ora si può rimuovere dalle TV LG

La comparsa improvvisa di Microsoft Copilot sui televisori LG ha riacceso un dibattito ormai ricorrente nel mondo delle smart TV. Ovvero quanto controllo hanno davvero gli utenti sui servizi installati di default? La risposta, almeno in tal caso, sembra destinata a cambiare. Dopo le prime segnalazioni, LG ha confermato che l’app potrà essere rimossa, o più precisamente che sarà possibile eliminare il collegamento al servizio. Un chiarimento arrivato tramite The Verge, che ha citato le parole di un portavoce ufficiale dell’azienda. Chris De Maria ha spiegato che LG intende tutelare la libertà di scelta degli utenti, consentendo loro di decidere se mantenere o meno l’integrazione con l’AI di Microsoft. Al momento, però, non è stata indicata una data precisa per l’introduzione di tale opzione.

LG conferma che sarà possibile rimuovere l’app Microsoft Copilot

Il caso è emerso senza alcun annuncio formale. LG non ha comunicato ufficialmente l’avvio della distribuzione di Copilot, che è stata scoperta grazie a un post su Reddit. Solo in seguito è arrivata la conferma che il servizio era effettivamente in fase di rilascio. In realtà, LG aveva già parlato dell’integrazione di Copilot durante il CES di inizio anno, presentandola come uno strumento pensato per arricchire l’esperienza di visione. L’obiettivo dichiarato è quello di permettere agli spettatori di ottenere informazioni contestuali sui contenuti in riproduzione. Tutto senza dover ricorrere a dispositivi esterni come smartphone o tablet.

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La questione centrale però resta un’altra. Sempre più spesso, le smart TV diventano vettori di servizi preinstallati, introdotti senza una richiesta esplicita e non sempre graditi. La possibilità di rimuoverli non è quindi un dettaglio tecnico, ma un segnale importante sul piano del rapporto tra produttori e consumatori. C’è infine un elemento che solleva interrogativi sul progetto stesso. LG aveva inizialmente parlato di una app nativa, mentre ciò che è arrivato è una web app. Resta da capire se si tratti di una fase transitoria o di un cambiamento della strategia iniziale.