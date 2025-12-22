L’AI corre veloce, ma le imprese fanno fatica a governarla

L’AI non è più una novità riservata ai laboratori di ricerca o alle grandi multinazionali tecnologiche. Diventa invece una leva concreta che sta iniziando a incidere sui processi produttivi, organizzativi e decisionali di molte aziende. Eppure, nonostante l’accelerazione evidente degli ultimi anni, la sua adozione resta ancora parziale e profondamente disuguale. Le analisi condotte da Eurostat, Istat e OCSE mostrano un quadro coerente. l’IA è ormai una tecnologia matura, ma non è ancora diventata una tecnologia realmente diffusa in tutte le aziende.

Nel 2025, meno del 20% delle imprese europee con almeno dieci addetti utilizza almeno una soluzione basata sull’intelligenza artificiale. La percentuale cresce in modo netto tra le grandi aziende. Qui oltre la metà ha già introdotto strumenti di AI, mentre scende profondamente tra le piccole e medie imprese. In Italia la situazione segue lo stesso schema. L’adozione è raddoppiata rispetto all’anno precedente, segnale di un interesse maggiore e di una più grande consapevolezza del potenziale di queste tecnologie. Essa resta però concentrata soprattutto nelle realtà più strutturate, lasciando le PMI in una posizione di ritardo.

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Perché l’AI fatica a diventare davvero estesa

Il nodo principale non è l’assenza di soluzioni tecnologiche. Al contrario, l’offerta di strumenti basati su AI è sempre più ampia e accessibile. Ciò anche grazie a piattaforme cloud e software che integrano funzionalità intelligenti già pronte all’uso. Il problema riguarda piuttosto la capacità delle imprese di governare l’innovazione. La mancanza di competenze specifiche è il primo freno indicato dalle aziende, seguita dall’incertezza normativa e dai timori legati a responsabilità legali, privacy e protezione dei dati. A questi elementi si sommano limiti finanziari e organizzativi che rendono difficile integrare l’AI in modo strutturale nei processi aziendali.

Non a caso, molte imprese dichiarano di aver valutato l’adozione dell’intelligenza artificiale senza poi compiere il passo decisivo. In molti casi l’IA viene utilizzata in modo sperimentale o marginale, soprattutto per attività di supporto come marketing, analisi dei testi, generazione di contenuti o gestione amministrativa. Le applicazioni più avanzate, legate ai processi produttivi, alla logistica o al supporto alle decisioni strategiche, restano priorità di poche aziende dotate di risorse, visione e competenze adeguate.