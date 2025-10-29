L’intelligenza artificiale potenzia Google Earth: ora può “ragionare” sul pianeta

Google Earth

L’intelligenza artificiale entra ufficialmente anche nel cuore di Google Earth, rivoluzionando il modo in cui interpretiamo e analizziamo il mondo che ci circonda. Con l’introduzione della piattaforma Google Earth AI, il colosso di Mountain View inaugura una nuova fase della sua strategia basata sull’integrazione tra modelli geospaziali e intelligenza predittiva, in cui Gemini gioca un ruolo centrale.

Google Earth AI: il pianeta visto con occhi intelligenti

L’obiettivo di Google Earth AI è ambizioso: riunire modelli climatici, demografici e satellitari in un’unica rete di ragionamento artificiale capace di elaborare previsioni e risposte complesse a domande di interesse ambientale, sociale ed economico. Alla base di questa nuova generazione di strumenti c’è Geospatial Reasoning, un framework che utilizza Gemini per collegare automaticamente fonti di dati differenti — dalle immagini satellitari alle mappe meteorologiche, fino alle previsioni di rischio e alle infrastrutture territoriali. In termini pratici, ciò significa che Google Earth non si limita più a mostrare il mondo, ma inizia a comprenderlo, analizzando correlazioni invisibili all’occhio umano.

Dalla previsione delle tempeste alla gestione delle risorse naturali

Le potenzialità sono vaste e già sperimentabili in diversi ambiti. Secondo quanto riportato da Google nel suo blog ufficiale, Geospatial Reasoning consente agli analisti di anticipare eventi ambientali estremi con una precisione mai raggiunta prima. Un esempio concreto: l’IA può prevedere dove colpirà una tempesta e, contemporaneamente, identificare le aree più vulnerabili, le comunità a rischio e le infrastrutture potenzialmente danneggiabili. In scenari di emergenza, un simile livello di comprensione può fare la differenza tra una risposta tempestiva e un disastro annunciato.

Ma i campi d’applicazione non si limitano alla meteorologia. Le aziende che operano nel settore idrico, ad esempio, possono usare Google Earth AI per rilevare variazioni nei corsi d’acqua, individuando zone dove un fiume si è prosciugato o dove il terreno rischia la desertificazione. Questo tipo di monitoraggio proattivo consente di prevenire tempeste di polvere, frane o carestie, aiutando le autorità a pianificare interventi mirati.

Gemini e i nuovi modelli “terrestri”

La grande novità è proprio l’integrazione con Gemini, il modello linguistico multimodale di Google, che qui viene applicato al dominio geospaziale.

Attraverso l’uso combinato di immagini satellitari, mappe topografiche e dati climatici, Gemini è in grado di riconoscere oggetti naturali e artificiali, scoprire pattern ricorrenti e generare previsioni basate sul contesto territoriale.