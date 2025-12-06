La plastica può uccidere, secondo un recente studio

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Il 2025 si chiude con una delle proiezioni più drammatiche mai pubblicate sul futuro ambientale e sanitario del pianeta. Secondo l’ultimo studio realizzato da The Pew Charitable Trusts in collaborazione con ICF International, l’Imperial College di Londra e l’Università di Oxford, l’inquinamento da plastica è destinato a più che raddoppiare entro il 2040 se il mondo continuerà a operare con le attuali politiche di produzione e gestione dei rifiuti.

Il dato più inquietante riguarda l’impatto sulla salute umana: il rapporto prevede un aumento del 75% dei casi di malattie cardiovascolari, asma e tumori legati direttamente o indirettamente alla plastica. Una crescita che riflette l’espansione incontrollata della produzione globale e la combustione all’aperto dei rifiuti, una pratica ancora diffusa in molti Paesi a medio e basso reddito.

Una montagna di plastica: un camion al secondo

La fotografia è impietosa. Oggi il mondo produce circa 130 milioni di tonnellate di plastica dispersa nell’ambiente ogni anno. Se non verranno introdotte misure drastiche, il volume salirà a 280 milioni di tonnellate entro il 2040, con una produzione complessiva in aumento del 52%. Tradotto in termini visivi, significa l’equivalente di un camion della spazzatura scaricato nell’ambiente ogni secondo. La ricerca evidenzia inoltre che la produzione cresce a una velocità doppia rispetto alle capacità di gestione dei rifiuti, aggravando la saturazione dei sistemi di raccolta e aumentando l’accumulo di microplastiche nei suoli, negli oceani e persino nell’aria che respiriamo.

Le conseguenze sanitarie: la plastica come nuova emergenza globale

Gli effetti sulla salute sono molteplici e ormai documentati da centinaia di studi. Le microplastiche e le sostanze chimiche rilasciate durante la produzione e la decomposizione della plastica entrano nella catena alimentare e nel corpo umano, alterando i sistemi endocrino, respiratorio e cardiovascolare.

Il report stima un incremento del 75% dei disturbi cardiaci, dell’asma e dei tumori entro i prossimi 15 anni. Le regioni più colpite saranno quelle in via di sviluppo, dove la combustione dei rifiuti plastici all’aperto rilascia particolato tossico e diossine in concentrazioni altissime.

Parallelamente, le emissioni di gas serra legate alla plastica cresceranno del 58%, rendendo questo materiale uno dei contributori più insidiosi al riscaldamento globale. Le microplastiche, invece, aumenteranno del 50%, rappresentando entro il 2040 quasi l’80% dell’inquinamento complessivo nelle economie avanzate.

Le alternative possibili: la plastica si può fermare

Nonostante il quadro allarmante, lo studio sottolinea che le soluzioni già esistenti potrebbero ridurre drasticamente l’impatto della plastica se adottate su larga scala. L’eliminazione progressiva degli imballaggi monouso, l’introduzione di materiali alternativi e il potenziamento dei sistemi di riciclo avanzato permetterebbero di ottenere risultati tangibili:

–83% dell’inquinamento da plastica entro il 2040,

–41% delle microplastiche disperse,

–38% delle emissioni di gas serra legate alla plastica,

–54% degli impatti sanitari causati dalla produzione e dalla gestione dei rifiuti.

Oltre ai benefici ambientali, la transizione verso un’economia circolare porterebbe anche vantaggi economici diretti, con una riduzione di 19 miliardi di dollari l’anno nella spesa pubblica per la gestione dei rifiuti e la creazione di oltre 8,6 milioni di posti di lavoro nel settore del riciclo e della ricerca sui nuovi materiali.