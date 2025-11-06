Bere dalle bottiglie di plastica è pericoloso: il richiamo dell’infettivologo Bassetti

Oltre ai rischi legati alla contaminazione batterica e al rilascio di microplastiche, l’infettivologo invita a riflettere anche sull’impatto ambientale delle bottiglie di plastica. Ogni anno, milioni di tonnellate di plastica finiscono nei mari e nei fiumi, frammentandosi in particelle invisibili che entrano nella catena alimentare e, inevitabilmente, anche nei nostri organismi. Bassetti ricorda che la salute umana e quella del pianeta sono strettamente connesse: ridurre l’uso della plastica monouso è un atto di responsabilità collettiva. Educare le persone a scegliere materiali riutilizzabili e a curare l’igiene dei propri contenitori è il primo passo verso un cambiamento concreto.

In definitiva, secondo Bassetti, serve maggiore consapevolezza sui rischi quotidiani legati all’uso e al riutilizzo delle bottiglie di plastica. Piccoli gesti, come preferire borracce in acciaio o vetro e lavarle regolarmente, possono ridurre sensibilmente il rischio di infezioni e contribuire a uno stile di vita più sano e sostenibile.