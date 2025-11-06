Bere dalle bottiglie di plastica è pericoloso: il richiamo dell’infettivologo Bassetti

L’infettivologo Matteo Bassetti lancia un nuovo allarme sull’uso eccessivo delle bottiglie di plastica, soprattutto quelle riutilizzate più volte. Secondo l’esperto, bere abitualmente da contenitori di plastica può esporre a rischi microbiologici e chimici, legati sia alla proliferazione di batteri che al rilascio di microplastiche e sostanze potenzialmente tossiche.
Bassetti sottolinea che la plastica, se esposta al calore o lasciata al sole, può alterarsi e favorire la contaminazione dell’acqua, trasformandosi in un vero e proprio “brodo di coltura”. Per questo consiglia di non riutilizzare le bottiglie usa e getta e di preferire materiali più sicuri, come il vetro o l’acciaio inox, anche per motivi ambientali.
Bottiglie di plastica, pericolose anche quando le usiamo per bere
Un gesto apparentemente innocuo, come riempire la stessa bottiglia più volte, può quindi diventare un’abitudine rischiosa. Meglio scegliere alternative durevoli, igieniche e sostenibili, in grado di tutelare sia la salute che il pianeta — un piccolo cambio di abitudine che fa una grande differenza ogni giorno.