La One UI 8.5 è pronta al debutto: Samsung rivede tutto, da Bixby alla sicurezza

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Il conto alla rovescia è partito: Samsung si prepara a lanciare la One UI 8.5, l’aggiornamento più completo mai realizzato dalla casa coreana dopo l’arrivo di Android 16. La fase beta pubblica dovrebbe partire già la prossima settimana, probabilmente in Corea e negli Stati Uniti, mentre la versione stabile debutterà con la serie Galaxy S26 nei primi mesi del 2026.

Dopo settimane di rumor e anticipazioni, il changelog completo trapelato online (a firma di Tarun Vats) ci offre finalmente un quadro chiaro delle tantissime novità in arrivo, che vanno dall’intelligenza artificiale integrata alle funzioni di sicurezza avanzata, passando per una gestione più fluida dell’autonomia e nuove opzioni di personalizzazione.

Galaxy AI diventa più potente e “continuo”

La protagonista indiscussa è Galaxy AI, che con la One UI 8.5 guadagna una funzione chiamata Continuous Image Generation. Gli utenti potranno ora generare più immagini consecutive con Photo Assist, senza dover salvare ogni versione. Le creazioni resteranno consultabili nella cronologia, così da poter selezionare in seguito le migliori.

Inoltre, Galaxy AI si estende a nuove aree del sistema, come Now Brief (che offrirà suggerimenti più intelligenti basati su Spotify e YouTube) e l’orologio adattivo della schermata di blocco, ora più preciso e sensibile alla composizione della foto scelta come sfondo.

Bixby più naturale e con memoria delle conversazioni

Anche Bixby riceve un’evoluzione significativa. L’assistente potrà comprendere comandi formulati in linguaggio naturale (“Abbassa la luminosità quando sono in auto”, per esempio) e rispondere a domande complesse senza passare tra più app. Una nuova sezione nella barra laterale mostrerà inoltre la cronologia delle conversazioni, permettendo di riprendere i dialoghi da dove erano stati interrotti.

Connettività e Quick Share: un ecosistema sempre più integrato

La One UI 8.5 spinge sull’ecosistema Galaxy: con Storage Share sarà possibile accedere ai file di smartphone, tablet e PC Samsung direttamente dall’app I miei file. Non solo: anche i televisori entreranno nel network domestico, trasformando ogni dispositivo in un nodo dell’architettura Galaxy. Novità anche per Quick Share, che ora potrà essere limitato ai soli dispositivi associati allo stesso account Samsung o Google, evitando richieste indesiderate. L’app suggerirà automaticamente con chi condividere le foto, riconoscendo i volti presenti negli scatti.

Personalizzazione totale di schermate e orologi

La schermata di blocco diventa ancora più flessibile: le immagini con persone o animali saranno adattate automaticamente, evitando che l’orologio copra parti importanti del soggetto. Arrivano anche nuovi font per l’orologio, regolabili nello spessore per un look ancora più personale. Sulla Home, il meteo si arricchisce di un widget con grafico delle precipitazioni imminenti e di un indice dei pollini — utile per chi soffre di allergie stagionali.