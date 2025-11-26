KTC: tanti sconti per il Black Friday, i monitor da gaming sono in offerta

La settimana del Black Friday è ufficialmente iniziata, e con essa piovono sconti speciali sui migliori prodotti in circolazione, come i monitor da gaming di KTC, oggi in promozione su AliExpress o Amazon, raggiungendo livelli di prezzi mai visti prima d’ora. Gli acquisti scontati possono essere completati solo entro le 23:59 del 3 dicembre, salvo esaurimento anticipato delle scorte.

KTC: i prezzi più bassi durante il Black Friday

KTC H27T27 è un monitor da gaming con tecnologia IPS LCD che raggiunge una risoluzione massima di 2560 x 1440 pixel, appoggiandosi a un refresh rate a 100Hz, sempre con un tempo di risposta ridottissimo (solo 1 millisecondo), senza sfarfallio, con riduzione dell’emissione della luce blu e soprattutto con il pieno supporto HDR10. In questo modo, nonostante sia acquistabile su AliExpress a soli 82,39 euro (con il codice BFIT15 per ridurre la spesa di 15 euro), risulta essere versatile e perfetto per tutti.

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Gli amanti dei monitor da gaming curvi (con curvatura 1500R), troveranno soddisfazione nel KTC H32S17, un prodotto da 32 pollici di diagonale, che raggiunge una risoluzione di 2560 x 1440 pixel (QHD) con refresh rate a 180hz, una luminosità massima di 300 cd/m2 e un tempo di risposta di 1ms. La copertura del 125% della gamma sRGB lo rende pronto a soddisfare ogni esigenza, come anche il suo prezzo promozionale su AliExpress di soli 145,80 euro, con il codice BFIT20 (20 euro di sconto) e l’acquisto a questo link su AliExpress.

KTC H27T6 è il monitor da gamign Fast IPS da 27 pollici di diagonale, che raggiunge una risoluzione di 2560 x 1440 pixel (2K), pronto a garantire un refresh rate a 210Hz e un tempo di risposta di solo 1ms. Il supporto Adaptive Sync e la possibilità di ruotarlo anche in verticale, lo rendono assolutamente versatile. In termini di connettività, ricordando che è un prodotto HDR400 con copertura sRGB del 131% e altoparlanti integrati, presenta posteriormente DisplayPort 1.4 e HDMI 2.0. Potete acquistarlo su Amazon premendo questo link, con un prezzo finale di soli 161,49 euro, grazie al codice TTAH27T6.

In ultimo parliamo di KTC H27E6, un pannello Fast IPS da 27 pollici di diagonale, che può raggiungere risoluzione 2K e refresh rate a 300Hz, perfetto per il gaming grazie al supporto AMD FreeSync e G-Sync, oltre a un tempo di risposta di 1ms. L’ampia copertura dello spettro sRGB (144%) e il supporto HDR400, lo rendono ottimo anche nel rispetto della gamma cromatica, come anche la presenza di DisplayPort 1.4 e HDMI 2.1 nella parte posteriore, per un gamign di qualità aperto alle tecnologie più recenti. Il suo prezzo finale su Amazon è di 237,49 euro, grazie al codice TTAH27E6.