KTC Christmas Sale su Amazon: sconti esclusivi sui migliori monitor fino al 31 dicembre

Con l’avvicinarsi delle festività natalizie, KTC lancia una promozione su Amazon dedicata agli appassionati di tecnologia e non solo. Parliamo della KTC Christmas Sale, un’occasione limitata nel tempo che permette di acquistare monitor KTC a prezzi scontati grazie a codici promozionali esclusivi, validi dal 20 al 31 dicembre. L’iniziativa coinvolge diversi modelli molto interessanti, ideali sia per lavoro e smart working, sia per gaming e intrattenimento, con diagonali generose, pannelli di qualità e prezzi davvero competitivi per la fascia di riferimento.

KTC Christmas Sale: scopriamo i prezzi più interessanti su Amazon

Tra le offerte più interessanti troviamo il KTC H27E6, un monitor da 27 pollici pensato per chi cerca una soluzione equilibrata tra produttività e qualità visiva. Questo modello utilizza un pannello Fast IPS con refresh rate a 300hz e risoluzione QHD, capace di offrire colori più accurati e ampi angoli di visione, caratteristiche fondamentali per lavorare molte ore davanti allo schermo o per godersi contenuti multimediali in alta qualità. Durante la KTC Christmas Sale è possibile acquistarlo su Amazon applicando il codice sconto TAAH27E6, che consente di ottenere un 5% di sconto sul prezzo di listino, portando il prezzo finale a 218,49 euro. Il prodotto è disponibile a questo indirizzo.

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Scendendo di prezzo, ma restando sui 27 pollici, troviamo il KTC H27T6, una soluzione particolarmente interessante per chi vuole spendere poco senza rinunciare a una diagonale ampia. Si tratta di un monitor WQHD, con tecnologia Fast IPS, 210 hz e tempo di risposta di 1ms, adatto a utilizzi quotidiani come navigazione web, lavoro d’ufficio (ottima la possibilità di orientarlo anche in verticale), streaming, ma con un’anima da gaming davvero importante. Grazie al codice promozionale TAAH27T6, applicabile direttamente nel carrello Amazon, il prezzo scende a 161,49 euro, rendendolo uno dei monitor da 27″ più convenienti attualmente disponibili in questa fascia. Il link diretto all’offerta è il seguente.

Un’altra offerta da non sottovalutare è quella relativa al KTC H25X7, un monitor da 24.5 pollici, sempre Fast IPS con refresh a 400Hz e 1 ms di tempo di risposta, pensato per chi ha spazi più ridotti ma non vuole rinunciare alla qualità dell’immagine. Anche in questo caso troviamo un pannello con buona resa cromatica e un formato perfetto per postazioni da lavoro compatte o setup dual monitor, con supporto girevole per l’utilizzo in verticale. Durante la Christmas Sale, utilizzando il codice sconto TAAH25X7, è possibile acquistarlo su Amazon al prezzo finale di 199,49 euro. Il monitor è disponibile a questo link.

Chi invece punta al prezzo più basso in assoluto, non può ignorare il KTC H27T27, un monitor da 27 pollici QHD proposto a una cifra davvero sorprendente. Nonostante il costo contenuto, offre una diagonale ampia e prestazioni più che sufficienti per uso quotidiano, lavoro base e intrattenimento. Applicando il codice promozionale TAAH27T27, il prezzo scende a soli 113,99 euro, rendendolo uno dei 27″ più economici disponibili su Amazon in questo periodo. Il link per l’acquisto è il seguente.

Come approfittare delle offerte

Ricordiamo che la KTC Christmas Sale è valida esclusivamente dal 20 al 31 dicembre. Per ottenere i prezzi indicati è necessario offrire il codice sconto corretto prima di completare l’acquisto su Amazon. Le promozioni sono soggette a disponibilità limitata e potrebbero terminare in anticipo.