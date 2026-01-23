KIA Niro: mostrati i cambiamenti del nuovo restyling

La KIA Niro si rinnova, e questa volta il cambiamento si vede subito. Dopo le tante sorprese del Salone di Bruxelles, l’azienda ha deciso di dare al suo crossover un restyling che per ora ha debuttato in Corea del Sud. In Europa dovremo aspettare ancora un po’, ma nel frattempo è già possibile capire quali sono le novità che riguardano sia il look esterno sia l’interno della vettura. A colpire subito è il frontale, completamente ridisegnato. La Niro si avvicina stilisticamente ai modelli elettrici più recenti, come la EV2 e la EV3. Nel dettaglio, i fari diventano più sottili, con una firma luminosa a T che le conferisce un’aria moderna e sofisticata. Mentre la calandra è più pulita e minimale. La fiancata resta familiare, ma il posteriore cambia: i fari a boomerang si collegano tra loro con una sottile fascia nera appena sotto il lunotto. Inoltre, il portellone appare più ordinato e lineare. Anche il paraurti è stato ripensato, con luci di retromarcia e antinebbia spostate e integrate meglio. I cerchi da 18 pollici completano il look con un tocco più sportivo.

KIA Niro: ecco come cambia la vettura con il restyling

Dentro, la vettura diventa più tecnologica senza però diventare complicata. La plancia è dominata da un grande pannello che ospita due schermi da 12,3 pollici. Uno per la strumentazione digitale. L’altro, invece, per l’infotainment. KIA ha pensato anche ai comandi fisici, così che funzioni come il climatizzatore restino facili da gestire senza dover navigare tra i menù digitali. Sul tunnel centrale ci sono pulsanti extra e il rotore per la trasmissione. Mentre l’attenzione ai materiali e alla qualità percepita rende l’abitacolo più curato e piacevole.

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Per ora, le informazioni sui motori restano riservate. KIA ha promesso aggiornamenti più dettagliati a marzo. Oggi, in Italia, la Niro è disponibile in versione Full Hybrid, Plug-in Hybrid ed elettrica pura, con anche una variante Full Hybrid a GPL già apprezzata per la sua praticità. Con tale restyling, la nuova KIA non cambia solo il suo aspetto: migliora la tecnologia, guadagna modernità senza perdere il suo carattere versatile. Confermandosi un crossover adatto a chi cerca funzionalità, comfort e stile.