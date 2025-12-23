Kena, per i già clienti arriva Kena Unlimited Gratis

Per queste festività natalizie, l’operatore telefonico virtuale Kena Mobile ha deciso di sorprendere anche i suoi già clienti. Questi ultimi potranno infatti attivare la super promozione denominata Kena Unlimited Gratis ad un prezzo scontato pari a 0 euro. Questo sarà possibile dal 22 fino al 28 dicembre 2025, salvo ovviamente cambiamenti da parte dell’operatore. Vediamo qui di seguito i dettagli della nuova promo.

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Kena Mobile per i già clienti per Natale arrivano Kena Unlimited Promo a prezzo scontato

Per questo Natale i già clienti dell’operatore telefonico virtuale Kena Mobile potranno attivare una super promozione ad un prezzo scontato. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo alla promozione nota con il nome di Kena Unlimited Gratis. Questa solitamente ha un costo pari a 9,99 euro una tantum.

Per le festività natalizie, però, i gia clienti dell’operatore potranno attivarla ad un costo di 0 euro. In questo modo, gli utenti avranno a disposizione un bundle di traffico dati extra pari a ben 600 GB. Questi sono navigare anche con le nuove reti di quinta generazione. Questo bundle extra sarà sfruttabile dagli utenti per la durata di 72 ore, ovvero per 3 giorni dal momento della sua attivazione. Dopo questo periodo di tempo, la promozione in questione verrà disattivata in maniera totalmente automatica.

Si tratta di un regalo pensato dall’operatore virtuale per i suoi clienti selezionati. Per poterla attivare, i clienti dovranno ricevere una apposita comunicazione da parte dell’operatore. Come riportano i colleghi di Mondomobileweb.it, ecco il messaggio inviato dall’operatore virtuali ai suoi ex clienti selezionati.

“Il Natale e’ il momento perfetto per un pensiero speciale. Fino al 28 dicembre puoi attivare senza costi aggiuntivi KENA UNLIMITED per avere GIGA illimitati per 72 ore per condividere momenti, auguri, foto e sorrisi con le persone per te importanti. Attiva la tua sorpresa qui: app.kena.ly/opzionenatale . L’opzione si disattiva automaticamente alla scadenza. Buon Natale da Kena”.