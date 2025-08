Kena Mobile: una super promo per avere tantissimi giga

Quando si parla di smartphone, ovviamente un altro elemento che risulta a dir poco indispensabile e la promozione attiva sul numero di cellulare presente al suo interno, ogni utente infatti ha bisogno di un’offerta telefonica per poterla navigare senza problemi e sfruttare appieno le potenzialità del suo dispositivo, minuti, SMS e giga non possono mancare per consentire all’utente di svolgere le sue attività quotidiane.

Attivare un’offerta che sia in grado di soddisfare queste esigenze dunque rappresenta uno step fondamentale e la scelta dell’offerta lo è altrettanto, i cataloghi sono davvero ricchi e variegati e offrono caratteristiche pensate per accontentare letteralmente chiunque, un provider che ad esempio rappresenta una garanzia all’interno di questo contesto e l’operatore tenente di giallo che è Kena mobile.

Sul sito ufficiale dell’operatore in questione è arrivata un’offerta davvero interessante con caratteristiche ottime, scopriamo cosa offre e il prezzo.

Super offerta per tutti

Sul sito ufficiale dell’operatore telefonico è arrivata un’offerta che garantisce 100 GB per navigare su Internet che aumentano a 200 se decidete di attivare la ricarica automatica, abbinati a minuti illimitati verso tutti e 200 SMS verso tutti, il costo da pagare ammonta a 5,99 € al mese, le caratteristiche però non finiscono qui, l’offerta infatti offre il 5G incluso di default con l’attivazione e la spedizione della Sim completamente gratuite, come se non bastasse i primi due mesi sono gratis e l’offerta sarà valida fino al 7 agosto, potete effettuare l’attivazione direttamente online e la promo supporta anche la portabilità del numero da alcuni operatori virtuali, si tratta dunque del mix necessario per un’esperienza d’uso davvero perfetta e senza intoppi.

Dunque se siete interessati, potete recarvi sul sito ufficiale per procedere in pochi semplici passi, tenete a mente che l’offerta scade tra poco e potrebbe non essere rinnovata, si tratta sicuramente di caratteristiche davvero interessanti che pochi provider offrono attualmente.