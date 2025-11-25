Kena Mobile, per il Black Friday arrivano due nuove super offerte

Siamo arrivati al noto evento di sconti ed offerte del Black Friday 2025. Per questa occasione, anche L’operatore telefonico virtuale Kena Mobile ha deciso di dire la sua, proponendo non una ma addirittura due nuove offerte a basso costo. Ci stiamo riferendo alle nuove proposte note con il nome di Kena 4,99 100 Giga 5G a 4,99 euro al mese e Kena 5,99 200 Giga 5G a 5,99 euro al mese. Vediamo qui di seguito i dettagli.

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Kena stupisce per il Black Friday 2025 con ben due nuove offerte low cost

Per celebrare l’arrivo del Black Friday 2025, l’operatore telefonico virtuale Kena Mobile ha reso disponibili due nuove proposte. Come già accennato in apertura, si tratta delle offerte denominate Kena 4,99 100 Giga 5G e Kena 5,99 200 Giga 5G.

Secondo quanto riportato, le due offerte in questione saranno disponibili all’attivazione a partire dal 24 novembre 2025. Le offerte rimarranno poi a disposizione degli utenti fino alla giornata del prossimo 3 dicembre 2025. In questo modo, le due nuove proposte saranno a disposizione degli utenti anche durante l’evento del Cyber Monday 2025, che si terrà il prossimo 2 dicembre 2025. Vediamo cosa includono le offerte.