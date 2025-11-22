Kena 4,99 Special 150 GB, ecco chi la potrà attivare

Kena 4,99 Special 150GB è una delle nuove offerte di rete mobile del noto operatore telefonico virtuale. Quest’ultima è al momento proposta tramite una nuova campagna promozionale. L’operatore ha però da poco modicicafk l’elenco degli operatori da cui possono provenire i nuovi clienti che richiedono la portabilità del proprio numero. Vediamo qui di seguito le novità.

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Kena 4,99 Special 150GB, ecco chi potrà attivare la nuova offerta mobile dell’operatore

L’operatore telefonico virtuale Kena Mobile ha da poco modificato l’elenco degli operatori da cui potranno provenire i nuovi clienti che attiveranno la sua offerta mobile Kena 4,99 Special 150 GB. Questa volta, l’operatore ha deciso di rimuovere dall’elenco gli operatori Fastweb e Postemobile. Chi richiederà la portabilità del proprio numero da questi operatori telefonici non potrà quindi attivare questa super offerta. Ecco qui di seguito l’elenco completo degli operatori telefonici accettati:

Iliad, Lyca Mobile, CoopVoce, 1Mobile, 2appy, China Mobile, Daily Telecom, Digi Mobile, Elimobile, Enegan Mobile, Feder Mobile, Green, Intermatica, Italia Power, NetValue, Noitel, Nova, Nextus, NTMobile, Optima, Ovunque, Plintron, Professional Link, Rabona Mobile, Spusu, Telmekom, Welcome Italia, Wings Mobile, Withu.

Con Kena 4,99 Special 150 GB gli utenti potranno utilizzare ogni mese fino a ben 150 GB di traffico dati. Questi saranno utilizzabili per navigare con una connettività pari al 4G. Come da tradizione dell’operatore l’offerta include poi minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 200 sms da inviare verso tutti i numeri. Tutto questo bundle sarà messo a disposizione dei nuovi clienti ad un costo decisamente basso pari a soli 4,99 euro al mese. Con questa offerta, gli utenti dovranno sostenere un costo di 5 euro per l’attivazione. L’operatore ha invece deciso di offrire gratuitamente il costo per la scheda sim.

Secondo quanto è emerso, l’offerta Kena 4,99 Special 150 GB rimarrà disponibile all’attivazione fino a nuova comunicazione da parte dell’operatore virtuale Kena Mobile.