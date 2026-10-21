JustWatch TV arriva in Italia: film gratis e Plus anche a vita

JustWatch TV è ufficialmente disponibile anche in Italia e segna un cambio di passo piuttosto netto per una piattaforma che molti conoscevano soltanto come guida per capire dove guardare un film o una serie. Dopo l’annuncio arrivato il mese scorso, JustWatch entra nella fase operativa e diventa a tutti gli effetti un servizio di streaming, accessibile direttamente dalle app e dal sito ufficiale della piattaforma.

Il passaggio non è da poco. Per anni lo strumento ha funzionato in modo semplice: si cercava un titolo e il sistema indicava su quale piattaforma fosse presente, senza ospitare nulla al proprio interno. Adesso le cose cambiano almeno in parte, perché con JustWatch alcuni film e alcune serie si possono avviare e guardare restando dentro la stessa applicazione. Un ruolo nuovo, quindi, che si affianca a quello storico senza cancellarlo e che porta il servizio dall’altro lato della barricata, da semplice motore di ricerca a vero e proprio fornitore di contenuti.

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Undici mercati e trenta partner

Il debutto di JustWatch TV riguarda 11 mercati in totale e l’Italia rientra tra questi. Sul fronte del catalogo l’azienda ha chiuso accordi con 30 partner, tra cui nomi come Paramount, New Regency, Fremantle, Bleecker Street e Vortex Media. Accanto ai grandi distributori internazionali compaiono anche realtà locali o regionali scelte per i singoli Paesi: Cineverse negli Stati Uniti, Leonine Studios in Germania, SND in Francia e Altitude nel Regno Unito e in Irlanda.

Per quanto riguarda il nostro Paese, almeno per ora, non sembra esserci un partner dedicato. L’offerta disponibile in Italia si appoggia quindi sugli accordi di respiro più ampio, ma questo non significa che la proposta di JustWatch TV sia povera, anzi. I titoli visibili senza pagare risultano davvero numerosi e già questo basta a rendere la piattaforma interessante per chi vuole esplorare qualcosa di diverso senza mettere mano al portafoglio.

Gratis, a noleggio o con abbonamento a vita

Le modalità di accesso sono diverse e pensate per esigenze differenti. C’è prima di tutto la parte gratuita con pubblicità, dove film e serie si guardano liberamente in cambio di qualche spot. Poi c’è il noleggio, con molti contenuti proposti a 3,99 euro ciascuno. Infine arriva l’opzione Plus, una formula in abbonamento che elimina del tutto gli annunci pubblicitari durante la visione.

In Italia il piano Plus si presenta in due versioni. La prima costa 3,99 euro al mese, la seconda è un abbonamento a vita da 49,99 euro, disponibile però solo per un periodo limitato. Chi preferisce non legarsi a un pagamento ricorrente può quindi puntare sulla soluzione una tantum, mentre chi vuole provare il servizio senza impegni ha comunque a disposizione la mensilità o, più semplicemente, la sezione gratuita sostenuta dalla pubblicità.

La filosofia di fondo resta la stessa che ha fatto la fortuna di JustWatch, ovvero raccogliere nello stesso posto il maggior numero di opzioni possibile. Cercando un determinato film o una serie TV, l’utente continua a vedere l’elenco delle piattaforme su cui quel titolo è disponibile, esattamente come succedeva prima. La differenza è che adesso, quando il contenuto fa parte del catalogo, può anche scegliere di guardarlo direttamente su JustWatch TV.

Fonte: TecnoAndroid