Jolla: dopo un periodo di silenzio torna lo smartphone europeo

Nel panorama degli smartphone europei, Jolla torna a farsi notare. Ciò grazie ad un progetto che unisce autonomia tecnologica e privacy. Il nuovo Jolla Phone si presenta come un’alternativa concreta ai dispositivi dominanti, offrendo agli utenti il sistema operativo Sailfish OS 5. Un vero Linux mobile che promette di ridurre il tracciamento e la raccolta dati tipica dei telefoni moderni. L’obiettivo dichiarato dell’azienda è offrire un ambiente sicuro senza rinunciare all’accesso alle app Android. Il dispositivo introduce diverse soluzioni pensate per chi mette al primo posto il controllo dei propri dati. Il Privacy Switch permette di disattivare immediatamente fotocamere, microfoni, Bluetooth e persino le applicazioni Android.

Ecco i dettagli sul nuovo smartphone Jolla

Il telefono monta un display AMOLED FHD da 6,36 pollici protetto da Gorilla Glass. Mentre un SoC MediaTek ad alte prestazioni, 12 GB di RAM e 256 GB di memoria espandibile, garantiscono buone prestazioni. A ciò si aggiunge un comparto fotografico composto da un sensore principale da 50 MP e un grandangolo da 13 MP. La sostenibilità e la facilità di manutenzione sono al centro del progetto. La batteria da 5.500 mAh è rimovibile, così come la cover posteriore. Tali scelte rendono il Jolla Phone non solo più duraturo, ma anche più rispettoso dell’ambiente. Consentendo agli utenti di sostituire componenti senza ricorrere a interventi professionali.

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Il modello di distribuzione scelto dall’azienda si basa sui preordini: la produzione sarebbe partita solo al raggiungimento di 2.000 ordini. Soglia superata con 2.630 richieste. Il prezzo iniziale per i sostenitori è di 499 euro con un acconto di 99 euro. Mentre il prezzo di listino futuro sarà compreso tra 599 e 699 euro. Le consegne sono previste nella prima metà del 2026, con disponibilità limitata a UE, Regno Unito, Svizzera e Norvegia. Con tale proposta, il nuovo smartphone Jolla ribadisce il proprio ruolo di alternativa europea nel settore mobile. Il tutto puntando su tre valori chiave: autonomia, privacy e riparabilità.