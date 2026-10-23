Samsung AI Sound Controller Pro regola voci, musica ed effetti

Chi guarda spesso film e serie TV conosce bene il problema dei dialoghi difficili da ascoltare, coperti da colonne sonore troppo invadenti o da esplosioni che fanno tremare il salotto. Con AI Sound Controller Pro, la nuova funzione dei televisori Samsung, la situazione cambia in modo concreto. Ora è possibile regolare in maniera indipendente il volume delle voci, quello della musica e quello degli effetti sonori, così da costruire un mix audio su misura senza dover rinunciare a nessuna delle tre componenti.

L’idea di fondo è semplice ma tutt’altro che banale. Finora il classico tasto del volume agiva su tutto il suono in blocco. Alzarlo per capire meglio una battuta sussurrata significava ritrovarsi poco dopo con una scena d’azione assordante, e abbassarlo voleva dire perdere di nuovo le parole degli attori. Un continuo avanti e indietro con il telecomando che molti spettatori conoscono fin troppo bene. Con questa soluzione invece voci, musica ed effetti diventano tre elementi separati, ciascuno con il proprio livello.

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Come funziona il controllo separato dell’audio

Il cuore della novità sta proprio nella possibilità di intervenire su ogni singola parte della traccia sonora. Chi fatica a seguire i dialoghi può dare più spazio alle voci lasciando intatto il resto, mentre chi ama le atmosfere più coinvolgenti può spingere sugli effetti sonori o sulla colonna musicale. Il risultato è un audio che si adatta alle esigenze di chi guarda e non il contrario.

Un aspetto particolarmente interessante riguarda la versatilità. Samsung sottolinea che AI Sound Controller Pro lavora con qualsiasi tipo di contenuto, quindi non si tratta di un’opzione limitata a pochi titoli selezionati o a programmi preparati appositamente. Film, serie, trasmissioni e qualunque altra cosa passi sullo schermo possono beneficiare dello stesso trattamento. Questo rende la funzione utile nella vita di tutti i giorni e non soltanto in occasioni particolari.

Un suono pensato su misura per ogni spettatore

Ognuno ha un modo diverso di percepire il suono e le preferenze cambiano parecchio da persona a persona. C’è chi vuole sentire ogni parola con chiarezza assoluta e chi invece cerca l’effetto cinema anche sul divano di casa. La proposta dei televisori Samsung va esattamente in questa direzione, cioè offrire un suono perfetto per ciascuno, senza imporre un’impostazione unica valida per tutti.

Pensiamo per esempio a una serata in famiglia, con gusti e sensibilità differenti davanti allo stesso schermo. Poter bilanciare voci e sottofondo diventa un modo pratico per mettere d’accordo tutti, riducendo la fatica di ascolto e rendendo la visione più rilassata. Lo stesso vale per chi guarda la TV a tarda sera e preferisce tenere bassi gli effetti più rumorosi senza perdere il filo della trama. Con AI Sound Controller Pro il controllo dell’audio passa quindi direttamente nelle mani dell’utente, che può regolare separatamente il volume delle voci, della musica e degli effetti sonori su qualsiasi contenuto riprodotto dal televisore.

Fonte: TecnoAndroid