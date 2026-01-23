Italia digitale: reti ultraveloci, dati mobili e nuovi equilibri tecnologici

L’ultimo report AGCOM fotografa un’Italia sempre più orientata verso l’iper-connettività, con un’accelerazione evidente sul fronte delle infrastrutture e dei consumi digitali. La rete fissa conta oltre 20 milioni di linee attive, ma il dato più interessante è il progressivo abbandono del rame. L’ADSL infatti continua a perdere terreno, mentre la fibra FTTH cresce con decisione, arrivando a coprire quasi un terzo del mercato. Le connessioni sopra i 100 Mbit/s sono ormai la norma, segnale che famiglie e imprese richiedono velocità sempre più elevate per streaming, lavoro da remoto e servizi cloud.

In contemporanea, anche il settore mobile mostra numeri record. Le SIM attive superano quota 110 milioni, includendo il segmento Machine-to-Machine, sempre più importante per smart city, logistica e industria connessa. I consumi di dati per singola SIM “human” sono praticamente raddoppiati rispetto a pochi anni fa, a conferma di un utilizzo sempre più intenso dello smartphone come strumento principale per informazione, intrattenimento e comunicazione. In questo contesto competitivo, operatori come Iliad continuano a guadagnare quote di mercato, spingendo l’intero settore verso offerte più aggressive e servizi più trasparenti.

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Questa trasformazione infrastrutturale non è solo tecnica, ma anche culturale. L’Italia si sta adattando a un ecosistema digitale in cui velocità e disponibilità di banda diventano prerequisiti fondamentali per partecipare alla vita economica e sociale. Dalla didattica online ai servizi pubblici digitalizzati, passando per l’e-commerce e il telelavoro, la rete non è più un optional, ma una componente essenziale della quotidianità.

Italia dei media e dei pacchi: Reddit cresce, Amazon supera Poste

Accanto alle reti, cambiano in modo profondo anche le abitudini di consumo dei contenuti e dei servizi. Nel mondo social, l’Italia assiste a una crescita sorprendente di piattaforme considerate fino a poco tempo fa di nicchia. Reddit registra un aumento vertiginoso degli utenti, mentre TikTok continua a consolidare la propria presenza. Al contrario, X perde una quota rilevante di visitatori, e anche Facebook e Instagram mostrano segnali di rallentamento.

Sul fronte dei media tradizionali, il calo è netto. La televisione perde ascolti e i quotidiani, sia cartacei sia digitali, continuano a soffrire una contrazione delle vendite. In parallelo, lo streaming on demand mantiene buoni livelli di utilizzo, con Netflix ancora leader ma con Disney+ e Sky/Now in forte crescita per ore di visione.

Il dato più simbolico riguarda però la logistica. In Italia il settore postale è ormai dominato dai pacchi, che rappresentano la maggior parte dei ricavi. Amazon ha superato Poste Italiane nel numero di consegne, diventando il primo operatore nazionale per il comparto e-commerce. Questo sorpasso non è solo numerico, ma rappresenta un cambio di paradigma. La piattaforma americana si è trasformata in un’infrastruttura logistica di riferimento, capace di influenzare tempi di consegna, abitudini di acquisto e aspettative dei consumatori.

Nel complesso, emerge un Paese sempre più digitale. Infrastrutture, piattaforme e logistica si intrecciano e cambiano radicalmente il modo in cui cittadini e imprese vivono e lavorano.