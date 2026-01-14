Isotopi nucleari rari recuperati dai rifiuti della Guerra Fredda

Uno dei progetti nucleari più avanzati degli Stati Uniti oggi parte da ciò che, per decenni, è stato considerato poco più che un problema da nascondere sotto il tappeto. Al Savannah River National Laboratory, in Carolina del Sud, il Dipartimento dell’Energia ha avviato un nuovo processo di separazione radiochimica che guarda nell’eredità della Guerra Fredda. Per poi provare a trasformarla in qualcosa di utile, e persino necessario. Al centro di tutto ci sono i target Mark-18A, materiali sperimentali prodotti negli anni in cui la corsa agli armamenti nucleari non conosceva pause. Per molto tempo sono rimasti lì, stoccati come rifiuti altamente radioattivi, troppo complessi e pericolosi da trattare con le tecnologie disponibili.

Eppure, dentro quei residui si nasconde un patrimonio scientifico unico: l’intera scorta mondiale conosciuta di plutonio-244 non separato. Un isotopo rarissimo, che oggi non serve per costruire armi, ma per capire come funzionano, come vengono tracciate e come possono essere riconosciute. Dunque, è uno strumento centrale per la nucleare forense e per le attività di non proliferazione.

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Isotopi nucleari scovati in USA: ecco i dettagli

Il nuovo processo sviluppato al Savannah River consente di isolare tale isotopo, ma non si ferma lì. I target Mark-18A contengono anche grandi quantità di curio pesante, che può essere trasformato in californio-252, un isotopo estremamente prezioso. Il californio viene utilizzato come sorgente di avviamento per i reattori nucleari e in numerose applicazioni industriali e di ricerca. Recuperarlo significa ridurre la dipendenza da produzioni estere e ricostruire una capacità che, negli Stati Uniti, si era lentamente persa dopo la fine della Guerra Fredda.

Tale lavoro non nasce dal nulla. È il risultato di anni di collaborazione tra diverse strutture del Dipartimento dell’Energia. Comprese quelle che si occupano di sicurezza nucleare, gestione ambientale e ricerca scientifica. Non è solo un’operazione tecnologica, ma anche un delicato esercizio di equilibrio tra bonifica, sicurezza nazionale e innovazione. Trasformare materiali problematici in risorse strategiche significa ridurre i rischi, recuperare competenze perdute. In tal senso, il progetto non riguarda solo isotopi e reazioni nucleari, ma il modo in cui una nazione decide di gestire le proprie eredità più scomode.