iPhone Pocket: controversa eppure già sold out

In pochi giorni, l’iPhone Pocket si è trasformato da oggetto controverso a fenomeno di vendita globale. Il dispositivo è andato sold out in tutti i Paesi in cui è stato lanciato, Italia compresa. Il piccolo accessorio è nato dalla collaborazione tra Apple e il marchio giapponese ISSEY MIYAKE. L’iPhone Pocket non è una semplice custodia. Realizzato interamente in Giappone, il prodotto sfrutta una maglia 3D che reinterpreta la filosofia dei capi plissettati di ISSEY MIYAKE. Trasformando la protezione del telefono in un’esperienza estetica e funzionale. Lo studio di design di Apple ha collaborato strettamente al progetto, partecipando a ogni fase dello sviluppo. Ciò al fine di bilanciare estetica, ergonomia e produzione.

iPhone Pocket: ecco i dettagli sull’accessorio

Disponibile in due versioni, corta e lunga, l’accessorio si distingue per la versatilità. Il modello corto propone una gamma di colori vivaci, dal Limone al Viola, fino al Pavone. Mentre la versione lunga, più costosa, è disponibile in tonalità sobrie come Blu zaffiro, Cannella e Nero. In Italia, i prezzi hanno raggiunto i 159,95 euro per il modello base e 249,45 euro per quello lungo. Cifre che non hanno ostacolato l’immediato esaurimento delle scorte.

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Il design dell’iPhone Pocket permette non solo di contenere completamente l’iPhone, proteggendone i bordi, ma anche di estenderlo per visualizzare lo schermo o trasportare piccoli oggetti aggiuntivi. Il manico è studiato per offrire diverse possibilità di utilizzo. Può essere tenuto in mano, agganciato a una borsa o indossato a tracolla. Tale combinazione di praticità e stile ha contribuito al rapido esaurimento del prodotto in mercati come Stati Uniti, Francia, Cina, Giappone, Singapore. Corea del Sud e Regno Unito.

Il fenomeno mostra come la fusione tra tecnologia e moda possa creare nuovi oggetti di desiderio, capaci di superare le controversie iniziali. Anche se non sono previste ulteriori forniture per il momento, il successo dell’accessorio suggerisce che Apple potrebbe in futuro valutare nuove edizioni, aprendo la strada a una nuova categoria di prodotti.