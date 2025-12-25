iPhone Fold, produzione in salita: possibili ritardi e scorte limitate fino al 2027

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Il primo iPhone pieghevole di Apple — chiamato ufficiosamente iPhone Fold — potrebbe arrivare con il freno tirato. Le ultime indiscrezioni, arrivate dall’analista Ming-Chi Kuo, parlano di problemi di produzione più gravi del previsto, che rischiano di rendere il dispositivo una vera rarità nei primi mesi di commercializzazione.

Apple verso l’annuncio nel 2026, ma la produzione slitta

Stando alle informazioni più attendibili, Apple punterebbe comunque a presentare il suo pieghevole nella seconda metà del 2026, ma la produzione su larga scala non partirebbe prima del 2027. Le difficoltà riguarderebbero le fasi iniziali di assemblaggio e la resa produttiva dei pannelli pieghevoli, che non rispetterebbero ancora gli standard qualitativi di Cupertino. Tradotto: anche se il dispositivo sarà annunciato, le prime unità potrebbero essere distribuite in quantità estremamente limitate, e i tempi di consegna rischiano di allungarsi ben oltre il 2026.

Le difficoltà tecniche: la cerniera e i pannelli

Secondo quanto riportato da Mizuho Securities, Apple starebbe ancora lavorando alla definizione di alcuni elementi chiave del design, tra cui la cerniera pieghevole. L’azienda avrebbe scelto di utilizzare un metallo liquido per garantire un movimento fluido e ridurre le pieghe visibili sul display interno, ma la complessità del processo produttivo starebbe rallentando l’intera catena di fornitura. Un altro ostacolo riguarda la produzione dei pannelli OLED pieghevoli, la cui quantità prevista sarebbe già stata rivista al ribasso: dai 13 milioni di unità inizialmente previste si sarebbe scesi prima a 9 milioni, e secondo le stime più pessimistiche, il numero potrebbe ridursi ulteriormente fino a 5-7 milioni di pezzi.

Foxconn ancora in fase di test

Il principale partner produttivo di Apple, Foxconn, avrebbe dovuto avviare la produzione limitata entro la fine del 2025, ma le ultime notizie suggeriscono che il progetto sia ancora in fase di convalida del design (DVT). Ciò significa che il dispositivo non è ancora pronto per essere messo in linea di assemblaggio su larga scala. Le procedure di test sarebbero concentrate sulla durabilità del display interno e sulla resistenza della cerniera, due punti critici per un pieghevole di questo tipo.