iPhone Duo supera 260.000 piegature nel test in diretta di CNET

Ha superato quota 260.000 piegature la prova di resistenza a cui CNET sta sottoponendo iPhone Duo, e per il momento sia la cerniera sia la piega dello schermo sembrano reggere molto bene. Il primo pieghevole di Apple viene aperto e richiuso senza sosta da una macchina costruita apposta per l’occasione, che lavora 24 ore su 24 ormai da oltre una settimana. Tutto avviene sotto gli occhi del pubblico, perché il test viene trasmesso in diretta su YouTube. Alla fine della diretta del 4 novembre il contatore segnava poco più di 260.000 cicli, un numero che dà già un’idea abbastanza concreta di quanto il dispositivo possa sopportare un uso prolungato.

Il dubbio sulla durata è comprensibile. Quando si parla di smartphone pieghevoli, la domanda che molti si pongono riguarda proprio i due componenti più delicati, cioè la cerniera e il pannello flessibile. Sono le parti che lavorano di più a ogni apertura e chiusura, e quelle su cui si concentrano le preoccupazioni di chi valuta l’acquisto di un modello del genere.

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Come funziona il test su iPhone Duo

Non è la prima volta che qualcuno prova a misurare la tenuta di iPhone Duo. Diverse recensioni iniziali avevano già cercato di capire quanto possano durare cerniera e schermo pieghevole, e in alcuni casi erano state costruite macchine capaci di aprire e chiudere il telefono in modo continuo. L’esperimento di CNET, però, potrebbe rivelarsi il più interessante tra quelli visti finora. Il motivo è semplice: la prova non si è ancora conclusa e chiunque può seguirla mentre accade. La diretta va in onda nei giorni feriali dalle 13 alle 17 secondo l’orario della costa est degli Stati Uniti. Tradotto per chi segue dall’Italia significa dalle 19 alle 23, una fascia serale piuttosto comoda per dare un’occhiata ai progressi del contatore. È un approccio diverso rispetto ai classici test chiusi in laboratorio, dove il risultato arriva solo alla fine e senza la possibilità di osservare il comportamento del dispositivo passo dopo passo.

Cerniera e piega dopo 260.000 aperture

Il dato che conta davvero, almeno per adesso, è quello delle 260.000 piegature già superate con cerniera e piega del display che sembrano tenere molto bene. Il lavoro comunque non si ferma qui. CNET proseguirà ogni giorno almeno fino al 20 novembre, con l’obiettivo di verificare se qualcosa cambia con il passare del tempo e con l’accumularsi dei cicli. Si tratta di una cifra molto più alta rispetto ad altre prove circolate nelle settimane precedenti. Una di queste, uscita il 22 ottobre 2026, si era fermata a 11.000 piegature, con test effettuati anche a 20 gradi sotto zero. In quel caso la cerniera aveva retto, mentre i compromessi del telefono erano emersi su altri fronti.

Sulla piega dello schermo c’è poi un altro aspetto che vale la pena conoscere, ovvero lo strato sostituibile. Questa soluzione permette di eliminare il segno della piega spendendo 55 euro, un dettaglio emerso a metà ottobre 2026 che ha alimentato il dibattito su quanto possa giustificare il prezzo di partenza del dispositivo.

Proprio il prezzo resta un elemento importante. iPhone Duo nella versione da 256 GB e nella colorazione Cielo notturno offre un display interno da 7,6 pollici e uno esterno Super Retina XDR da 5,4 pollici, un’autonomia dichiarata di un giorno intero e una fotocamera principale Fusion da 48 MP. Il costo indicato è di 2.369 euro, cifra aggiornata al 5 novembre 2026.

Fonte: TecnoAndroid