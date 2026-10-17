iPhone Duo, riparare lo schermo pieghevole costa 1.149 euro

Chi sta valutando l’acquisto di iPhone Duo, il primo smartphone pieghevole di Apple, farebbe bene a considerare non solo il prezzo di listino ma anche quello delle eventuali riparazioni. L’azienda ha pubblicato le tariffe ufficiali per gli interventi sul dispositivo e i numeri fanno capire quanto possa costare caro anche un danno all’apparenza banale. Su un telefono che in Italia parte da 2.369 euro, la spesa per sistemarlo va da un minimo di 55 euro fino a un massimo di ben 1.719 euro.

Già comprare un pieghevole rappresenta un investimento importante, e questo lo sanno tutti. Il punto è che le sorprese meno piacevoli tendono ad arrivare dopo, magari in seguito a una caduta sfortunata o a un guasto improvviso, quando ci si ritrova a fare i conti con il listino dell’assistenza.

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Quanto costa riparare iPhone Duo, voce per voce

Tra le singole operazioni indicate da Apple, quella più pesante per il portafoglio riguarda lo schermo interno, cioè il grande display che si piega. Per sostituirlo servono 1.149 euro, una cifra che da sola vale quasi la metà del prezzo d’acquisto del telefono.

La situazione migliora un po’ sul fronte dello schermo esterno, per il quale la richiesta scende a 489 euro. Se invece il danno coinvolge sia il display esterno sia il vetro posteriore, l’intervento combinato arriva a 629 euro. Si parla comunque di cifre importanti, ma lontane da quelle necessarie quando a cedere è il pannello flessibile.

Poi c’è la voce più economica dell’intero elenco, quella relativa allo strato di copertura, proposta a 55 euro. Qui vale la pena fare chiarezza perché il nome può trarre in inganno. Non si tratta della sostituzione dello schermo pieghevole vero e proprio ma della protezione superficiale che riveste il display interno. Proprio per questo il costo è molto più contenuto. Eppure non andrebbe sottovalutata, perché cambiarla per tempo quando si rovina può evitare guai ben peggiori, come già successo in passato con un vecchio Samsung Galaxy Z Flip5.

AppleCare+ conviene davvero su iPhone Duo?

Per ridurre il rischio di dover affrontare una spesa fuori scala, Apple mette sul tavolo la sua formula di assistenza estesa AppleCare+. In Italia la copertura dedicata a iPhone Duo costa 359 euro per due anni, oppure 17,99 euro al mese per chi preferisce pagare mese dopo mese.

Esiste anche una versione più completa di AppleCare+ che aggiunge la protezione in caso di furto e smarrimento. In questo caso il prezzo sale a 429 euro per due anni, o in alternativa a 20,99 euro al mese.

Sottoscrivere il piano non azzera del tutto i costi. Le condizioni previste per il mercato italiano includono infatti una franchigia di 29 euro per i danni accidentali che riguardano soltanto lo schermo e di 99 euro per tutti gli altri danni accidentali, sempre in base alle condizioni applicabili al singolo caso. La copertura rappresenta quindi una spesa in più da mettere in conto al momento dell’acquisto, che però può fare una differenza notevole quando c’è da rimettere in sesto un dispositivo dal valore così elevato. Con la protezione attiva, un danno accidentale limitato al display interno comporterebbe infatti una franchigia di 29 euro anziché i 1.149 euro previsti dal listino.

Fonte: TecnoAndroid