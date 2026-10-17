Chery Tiggo 8 plug-in hybrid: 279 CV e 7 posti da 37.800 euro

La Chery Tiggo 8 in versione plug in hybrid è pronta a sbarcare sul mercato italiano con un prezzo di partenza di 37.800 euro e una formula pensata per le famiglie che cercano spazio, tecnologia e consumi contenuti. Il debutto nelle concessionarie è fissato per novembre 2026 e il listino si ferma a 40.800 euro per la configurazione più ricca. Il costruttore cinese punta così a rafforzare la propria presenza nel nostro Paese con una gamma di SUV elettrificati, e questo modello a sette posti ne rappresenta uno dei tasselli principali, con un ingresso che resta sotto la soglia dei 40.000 euro.

Motore da 279 CV e fino a 90 km in elettrico

Sotto il cofano della Tiggo 8 CSH Super Hybrid lavora un sistema ibrido ricaricabile che abbina un benzina 1.5 TGDi a ciclo Miller da 143 CV a due unità elettriche. Quella dedicata alla trazione sviluppa 204 CV mentre la seconda, da 136 CV, fa da generatore. A coordinare il tutto ci pensa la trasmissione ibrida DHT150, che porta la potenza complessiva a 279 CV con una coppia massima di 365 Nm. La trazione è anteriore e i dati dichiarati parlano di uno scatto da 0 a 100 km/h in 9 secondi e di una velocità massima di 180 km/h.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

La batteria al litio ferro fosfato da 18,4 kWh garantisce un’autonomia elettrica fino a 90 km nel ciclo WLTP combinato, che diventano 125 km in ambito urbano. Con il serbatoio da 60 litri la percorrenza totale dichiarata supera i 1.050 km. Il consumo ponderato omologato è di 2,5 l/100 km con emissioni di CO₂ pari a 54 g/km, mentre a batteria scarica il dato sale a 6,0 l/100 km. Sono naturalmente valori di omologazione che cambiano in base allo stile di guida, alle condizioni della strada e a quanto spesso si ricarica. In corrente alternata si arriva a 6,6 kW e servono circa tre ore e mezza per passare dal 10 al 100%. In corrente continua la potenza sale a 40 kW e bastano una ventina di minuti per andare dal 30 all’80%.

Allestimenti Pure e Premium, prezzi e garanzia

La gamma italiana della Chery Tiggo 8 si articola su due versioni, entrambe con lo stesso powertrain da 279 CV e sette posti, separate da 3.000 euro. La Pure da 37.800 euro è il punto d’accesso ma non rinuncia a nulla di essenziale. Ci sono cerchi in lega da 19 pollici, schermo centrale da 15,6 pollici, Apple CarPlay e Android Auto senza fili e ricarica wireless per lo smartphone fino a 50 W. Completano il quadro il climatizzatore automatico bizona con filtro N95, i sedili anteriori riscaldati e una telecamera a 540 gradi capace di mostrare virtualmente l’area sotto l’auto.

L’allestimento Premium da 40.800 euro alza l’asticella del comfort con head up display a realtà aumentata, tetto panoramico apribile e impianto audio a 12 altoparlanti. Arrivano anche i sedili anteriori ventilati, la funzione massaggio e il poggiagambe per il passeggero, insieme a volante e parabrezza riscaldabili e al portellone elettrico. Sul fronte della sicurezza la Pure monta sette airbag e un pacchetto di assistenti che comprende cruise control adattivo, frenata automatica d’emergenza con riconoscimento di pedoni e ciclisti e monitoraggio dell’angolo cieco, oltre al rilevamento della stanchezza e a un sistema che segnala la presenza di bambini a bordo. Sulla Premium gli airbag diventano nove.

Le misure confermano la vocazione familiare di questo SUV, lungo 4.725 mm con un passo di 2.710 mm. Il bagagliaio va da 494 a 1.022 litri a seconda di come viene sfruttata la terza fila. Le tinte metallizzate Black e Bamboo Gray costano 700 euro in più, mentre il grigio opaco Basalt Matte Gray, riservato alla Premium, richiede 1.200 euro. Sempre sulla versione superiore gli interni Dark Brown comportano un sovrapprezzo di 500 euro.

Capitolo garanzia, dove la casa prova a fare la differenza. La copertura sulla vettura è di sette anni o 150.000 km con chilometraggio illimitato per i primi tre anni, mentre per le componenti elettrificate si arriva a otto anni o 160.000 km secondo le condizioni previste dal produttore.

Fonte: TecnoAndroid