Galaxy S27, data di lancio ancora aperta: pesano RAM e UFS 5.0

Il lancio della serie Galaxy S27 non ha ancora una data ufficiale e Samsung, almeno per ora, non sembra intenzionata a fissarla in tempi brevi. L’obiettivo sarebbe chiudere il calendario entro febbraio 2027, ma a tenere aperta la finestra tra gennaio e febbraio c’è soprattutto la scelta dei componenti per Galaxy S27 Pro e Galaxy S27 Ultra, i due modelli di punta della nuova famiglia.

Negli ultimi anni il colosso coreano ha preso l’abitudine di presentare i nuovi Galaxy S tra gennaio e febbraio, subito dopo il CES e prima del MWC. Questa volta però manca ancora un giorno preciso. Secondo le indiscrezioni più recenti la presentazione arriverebbe al più tardi a febbraio, con la possibilità di anticiparla già a gennaio se i tempi lo permettessero. Non si tratterebbe quindi di un rinvio lungo, piuttosto di un margine che resta ancora aperto.

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Perché la data di presentazione non è ancora fissata

Il motivo principale starebbe nella lista dei componenti. Galaxy S27 e Galaxy S27 Plus sarebbero praticamente pronti, mentre per Galaxy S27 Pro e Galaxy S27 Ultra mancherebbe ancora la quadratura finale. Samsung non avrebbe scelto il giorno e non esisterebbe nemmeno una tempistica concreta. Per avere un termine di paragone basta guardare le ultime due generazioni. Galaxy S25 è stato annunciato il 22 gennaio 2025 e Galaxy S26 il 25 febbraio 2026, con disponibilità rispettivamente dal 7 febbraio e dall’11 marzo. Anche per il 2027 l’ipotesi più probabile resta un evento dedicato a gennaio o febbraio.

Lo slittamento comunque non dipenderebbe da un solo fattore. Sul tavolo c’è la cosiddetta RAMageddon, ovvero la difficoltà di decidere quanta memoria montare sui due modelli più costosi della gamma. Le opinioni su composizione e proporzioni sarebbero divergenti, segno che il taglio definitivo non è stato ancora stabilito. Il passaggio alle memorie UFS 5.0 sembra il principale responsabile dell’incertezza, perché si tratta di uno standard più veloce ma anche più costoso da integrare. E pure la RAM LPDDR6 pesa parecchio sul conto finale.

Dalla Corea arriva poi un’indiscrezione che parla di memorie di nuova generazione su Galaxy S27 Ultra e S27 Pro, con l’ipotesi di riservarle solo ad alcune configurazioni superiori. Sul piano tecnico la differenza non è da poco. UFS 5.0 promette velocità di lettura fino a 10,8 GB/s e di scrittura fino a 9,8 GB/s, circa il doppio rispetto a UFS 4.1. LPDDR6 dovrebbe invece toccare valori tra 10,6 e 14,4 Gbps per pin, contro gli 8,5 Gbps per pin di LPDDR5X. Numeri che spiegano bene perché la decisione non sia banale, soprattutto su smartphone che si collocano già in una fascia di prezzo alta.

Quattro modelli, batterie e prezzi attesi in Italia

La gamma Galaxy S27 dovrebbe confermare quattro versioni, cioè Galaxy S27, S27 Plus, S27 Pro e S27 Ultra. Tutti partirebbero da 12 GB di RAM, mentre la variante Ultra potrebbe spingersi fino a 16 GB con 1 TB di archiviazione. Una certificazione cinese ha svelato anche le batterie dei due modelli più avanzati, da 5.200 mAh per Galaxy S27 Pro e da 5.700 mAh per Galaxy S27 Ultra, entrambe con ricarica cablata a 60W.

Sul fronte dei prezzi per l’Italia non c’è ancora nulla di ufficiale, ma le stime indicano un aumento compreso tra 50 e 100 euro rispetto alla generazione attuale, con differenze in base al modello. Galaxy S27 potrebbe costare tra 1.049 e 1.099 euro, Galaxy S27 Plus tra 1.299 e 1.399 euro, Galaxy S27 Pro tra 1.499 e 1.599 euro e Galaxy S27 Ultra tra 1.599 e 1.699 euro. In Corea si parla invece di rincari tra 100.000 e 130.000 won, pari a una cifra compresa tra 66 e 87 euro circa. Per il momento Samsung non ha comunicato date, listini o caratteristiche ufficiali della serie Galaxy S27.

Fonte: TecnoAndroid