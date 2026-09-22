iPhone Duo con Apple Pencil: supporto atteso a fine 2026

Il supporto alla penna su iPhone Duo non è stato abbandonato, anzi: Apple ci ha lavorato parecchio dietro le quinte, e il risultato finale è arrivato in una forma diversa da quella immaginata all’inizio. Il pieghevole di Cupertino non ha stravolto il concetto di foldable già visto in casa Android, questo va detto, però ha rifinito diversi dettagli. E la compatibilità con lo stilo è uno di quelli che pesano di più, soprattutto se si guarda a cosa sta facendo Samsung nello stesso periodo.

La versione ufficiale è semplice: iPhone Duo funziona con la Apple Pencil in versione USB C, quella pensata per iPad. Dietro questa scelta però c’è una storia più complicata. Il piano originale prevedeva una penna dedicata, più corta, capace di agganciarsi magneticamente alla cerniera del pieghevole. Un accessorio disegnato su misura, insomma, non un riadattamento. Quel prodotto non è mai stato annunciato perché Apple avrebbe incontrato problemi tecnici poco prima della produzione di massa, a pochi mesi dalla presentazione del dispositivo. Da lì il cambio di rotta verso lo stilo già esistente per i tablet.

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Una funzione che arriverà con calma

C’è un altro dettaglio che vale la pena sottolineare, perché riguarda chi ha già acquistato il telefono. L’attivazione del supporto non è una questione di premere un interruttore lato software, richiede un lavoro più profondo, e l’aggiornamento che porterà la funzione è atteso verso la parte finale del 2026. Quindi sì, la compatibilità c’è, ma bisognerà avere pazienza prima di poterla usare davvero sul campo.

Detto questo, resta comunque più di quanto offra oggi la concorrenza diretta. Galaxy Z Fold 8 e Galaxy Z Fold 8 Ultra non supportano alcuno stilo, nonostante da tempo circolino indiscrezioni su soluzioni alternative allo studio in casa Samsung. Il punto tecnico è noto: la S Pen tradizionale ha bisogno di uno strato fisico aggiuntivo all’interno del gruppo display, e quello strato aggiunge spessore e peso. Due parametri che l’azienda coreana sta limando con ossessione a ogni nuova generazione.

Il percorso a ritroso di Samsung

Vale la pena ricordare da dove si era partiti. La serie Galaxy Z Fold aveva introdotto il supporto allo stilo nel 2022 con Galaxy Z Fold 3, attraverso una versione speciale della S Pen pensata per i pieghevoli, senza batteria e senza alloggiamento interno al telefono. Una soluzione non elegantissima, perché la penna andava tenuta da qualche parte, però funzionava bene ed era arrivata proprio mentre la gamma Galaxy Note si avviava al pensionamento. Per gli appassionati di appunti a mano libera era un buon compromesso.

Poi il cambio di strategia. Con Galaxy Z Fold 7, lanciato lo scorso anno, Samsung ha tolto il supporto alla S Pen per rendere il dispositivo molto più sottile. Una decisione comprensibile sul piano ingegneristico, meno digeribile per chi usava quella funzione ogni giorno. E adesso, con iPhone Duo che sbarca sul mercato portandosi dietro la compatibilità con la penna, quella scelta rischia di pesare parecchio nelle valutazioni interne.

Nel frattempo anche altri produttori Android hanno abbracciato il supporto allo stilo sui propri pieghevoli, il che restringe ulteriormente lo spazio di manovra. Tra la pressione della concorrenza asiatica e quella, molto più rumorosa, arrivata da Cupertino, le probabilità che Galaxy Z Fold 9 reintroduca una forma di compatibilità con una penna sono aumentate parecchio. Samsung, del resto, non ha mai chiuso definitivamente quella porta, limitandosi a rimandare senza escludere un ritorno.

Resta il fatto che la soluzione adottata da Apple, per quanto nata da un ripiego, mette sul tavolo qualcosa che oggi sulla gamma pieghevole coreana semplicemente non esiste.

Fonte: TecnoAndroid