Zanzare a Los Angeles: il fresco potrebbe non fermare l’invasione

Le zanzare a Los Angeles sono diventate un problema serio per chi abita in città. Questa estate, segnata da un caldo intenso e da livelli di umidità fuori dal comune, ha trasformato la metropoli californiana in un terreno ideale per questi insetti, al punto che per molti residenti la stagione è diventata un piccolo incubo quotidiano. Le previsioni parlano dell’arrivo di temperature più fresche, ma il sollievo potrebbe non bastare a contenere una presenza che ha raggiunto numeri altissimi.

Il quadro è piuttosto chiaro anche senza troppi giri di parole. La combinazione tra calore e aria carica di umidità ha favorito la proliferazione degli insetti e gli abitanti si sono ritrovati a fare i conti con una vera e propria invasione di zanzare. Non si tratta di qualche puntura occasionale durante una serata estiva ma di una presenza costante, che ha reso la bella stagione molto meno piacevole in una delle città più conosciute degli Stati Uniti.

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Il meteo più fresco potrebbe non bastare

Sul fronte delle previsioni qualcosa si muove. È atteso un calo delle temperature, una notizia che in condizioni normali verrebbe accolta come una buona occasione per tirare il fiato. Il punto è che il clima più mite, da solo, potrebbe non essere sufficiente a ridurre in modo significativo la popolazione di questi insetti, cresciuta durante i mesi più caldi fino a toccare livelli estremamente elevati.

In altre parole il cambio di meteo rappresenta un segnale incoraggiante ma non una soluzione immediata. Le zanzare che si sono moltiplicate durante le settimane di afa non spariranno semplicemente perché il termometro scende. Per i cittadini di Los Angeles questo significa che il fastidio potrebbe accompagnarli ancora per un po’, anche quando l’aria diventerà più gradevole.

Una città alle prese con insetti che pungono

Il modo in cui vengono descritti questi ospiti indesiderati non lascia spazio a dubbi. Si parla di parassiti che pungono, e lo fanno in quantità tali da rendere la situazione pesante per buona parte della popolazione. L’estate californiana, di solito associata alla vita all’aperto, quest’anno ha mostrato un volto decisamente meno piacevole proprio a causa di questi insetti molesti.

A pesare è soprattutto la portata del fenomeno. I numeri raggiunti dalle zanzare vengono definiti estremamente alti, ed è proprio questa la ragione per cui un semplice abbassamento delle temperature non viene considerato una risposta sufficiente. Il caldo umido ha fatto da motore alla loro diffusione e ora la città si trova a gestire le conseguenze di mesi in cui le condizioni climatiche hanno favorito in tutto e per tutto gli insetti.

Per i residenti la speranza è legata proprio a quel clima più fresco annunciato dalle previsioni, anche se le attese sono prudenti. Con una presenza così massiccia di zanzare a Los Angeles, l’aria più fresca in arrivo potrebbe non essere sufficiente a frenare numeri tanto elevati.

Fonte: TecnoAndroid