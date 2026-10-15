iPhone Duo, svelati i costi di riparazione: schermo a 1.149 euro

Quando un telefono costa quanto uno scooter, anche un piccolo incidente rischia di trasformarsi in una spesa difficile da digerire. È esattamente il caso di iPhone Duo, il primo smartphone pieghevole di Apple, che arriverà nei negozi il 23 ottobre con i preordini in partenza venerdì 16. In vista del debutto, la casa di Cupertino ha reso pubblici i costi di riparazione stimati per chi non ha sottoscritto AppleCare+, e le cifre non lasciano molto spazio all’ottimismo. Chi pensava che un dispositivo così particolare potesse avere interventi economici dovrà rivedere le proprie aspettative, perché il listino conferma quello che in molti immaginavano già.

Del resto è una regola quasi scritta nel mondo della tecnologia. I prodotti di fascia alta tendono ad avere riparazioni altrettanto care, e il nuovo pieghevole della Mela non fa eccezione. Anzi, la sua natura particolare, con un pannello che si apre e si chiude come un libro, rende alcune componenti ancora più delicate e quindi più onerose da sostituire.

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Quanto costa riparare iPhone Duo senza assicurazione

La voce più pesante dell’intero elenco è quella generica indicata come altri danni, che arriva a 1.719 euro. Per avere un’idea della proporzione basta guardare il prezzo del dispositivo. iPhone Duo nella configurazione base da 256 GB parte infatti da 2.369 euro, il che significa che un intervento di questo tipo vale più del 70% del costo di un esemplare nuovo. Una quota decisamente importante, che fa riflettere su quanto possa pesare un danno serio sul portafoglio di chi ha appena speso una cifra già considerevole.

Tra le voci specifiche quella più salata riguarda, come prevedibile, lo schermo interno pieghevole. Sostituirlo costa 1.149 euro, praticamente quasi la metà del listino di un iPhone Duo appena uscito dalla scatola. Il confronto con il resto della gamma rende il dato ancora più eloquente. La stessa somma si avvicina parecchio al prezzo di partenza di iPhone 18 Pro, che viene proposto a 1.489 euro. In pratica cambiare il solo display flessibile del pieghevole costa poco meno di quanto serve per portarsi a casa un top di gamma tradizionale completo.

È proprio il pannello che si piega a rappresentare il cuore tecnologico del prodotto, ed è anche la parte più esposta all’usura e agli urti. Non stupisce quindi che il suo rimpiazzo sia valutato a una cifra così elevata, anche se vedere il numero nero su bianco fa comunque un certo effetto.

La pellicola opaca si può sostituire a parte

C’è però anche una nota meno amara. Il display interno di iPhone Duo è ricoperto da una pellicola in nano texture opaca, e questo strato può essere sostituito separatamente senza dover intervenire sull’intero schermo. La spesa per rinnovarla non è irrisoria ma nemmeno proibitiva, dato che si parla di 55 euro. Una cifra che, rispetto alle altre voci del listino, appare quasi contenuta e che permette di rimediare a graffi o segni superficiali senza affrontare costi ben più impegnativi.

Si tratta di un dettaglio non da poco per chi usa il telefono ogni giorno e teme di rovinare la superficie del pannello interno. Poter cambiare solo la pellicola consente di mantenere il display in buone condizioni con un intervento mirato, lasciando le riparazioni più costose ai casi davvero gravi.

Nel frattempo il pieghevole di Apple è già comparso presso alcuni rivenditori online allo stesso prezzo di listino di 2.369 euro, secondo un aggiornamento del 9 ottobre 2026.

Fonte: TecnoAndroid