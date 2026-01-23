iPhone Air 2 torna nei piani di Apple: lancio nel 2026

Il primo iPhone Air non ha lasciato il segno sperato. Presentato insieme alla serie iPhone 17, il modello ultra-sottile di Apple ha attirato curiosità, ma sul mercato il riscontro è stato ben più tiepido delle aspettative di Cupertino. Tanto che, nei mesi successivi al debutto, si sono moltiplicate le voci su una possibile pausa progettuale o addirittura su una cancellazione definitiva della linea.

Negli ultimi tempi, però, lo scenario è cambiato. Le indiscrezioni più recenti suggeriscono che iPhone Air 2 sia ancora nei piani e che il progetto non sia stato accantonato. Il vero nodo riguarda la tempistica.

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Apple non rinvia iPhone Air 2

Secondo quanto riportato dal leaker cinese Fixed Focus Digital su Weibo, fonti interne alla filiera produttiva avrebbero confermato che la finestra di lancio resterebbe autunnale, quindi già nel 2026. Un’indicazione che va in controtendenza rispetto ad altre ricostruzioni circolate a inizio mese, quando un report di The Elec ipotizzava uno slittamento al 2027 per adottare pannelli OLED più evoluti.

In questo quadro, una cosa appare ormai chiara: l’idea di una cancellazione sembra definitivamente tramontata. Apple avrebbe scelto di riprovare, senza congelare il progetto per un altro anno.

Un contesto di lancio completamente diverso

Il possibile debutto di iPhone Air 2 nel 2026 si inserirebbe in una strategia profondamente rivista. Le indiscrezioni parlano infatti di un autunno in cui Apple dovrebbe presentare solo iPhone 18 Pro, Pro Max e il primo iPhone pieghevole, rimandando l’iPhone 18 “base” all’inizio del 2027. In uno scenario simile, iPhone Air 2 potrebbe ritagliarsi uno spazio più definito, senza sovrapporsi direttamente al modello standard.

Le criticità da risolvere

Resta però il tema più delicato: cosa cambierà davvero. Il primo iPhone Air ha pagato compromessi evidenti, come un’autonomia poco convincente, l’audio mono e una singola fotocamera posteriore, elementi che hanno limitato l’appeal del dispositivo nonostante il design leggerissimo.

Se Apple vorrà rilanciare seriamente la linea, sarà necessario intervenire proprio su questi aspetti, mantenendo la filosofia dell’estrema sottigliezza ma rendendo l’esperienza più equilibrata. Il 2026 potrebbe diventare il banco di prova decisivo per capire se l’idea di iPhone Air ha ancora senso nel catalogo Apple.