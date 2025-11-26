iPhone 18 Pro, le prime indicazioni sul nuovo design: emergono cambiamenti rilevanti

Le prime anticipazioni su iPhone 18 Pro indicano che il prossimo top di gamma di Apple porterà modifiche estetiche significative, proseguendo il percorso iniziato con la serie 17 Pro. Con l’attuale generazione, l’azienda ha abbandonato il classico quadrato delle fotocamere introdotto con iPhone 11 Pro, scegliendo un plateau a tutta larghezza. I rumor suggeriscono che anche la prossima famiglia offrirà un design rinnovato, sia nella parte frontale sia sul retro.

Secondo l’analista Jeff Pu, uno dei cambiamenti più attesi riguarda la Dynamic Island, elemento che da anni caratterizza la parte superiore dello schermo. Non sparirà, ma dovrebbe diventare più piccola, segno che Apple sta ottimizzando gli spazi per rendere il fronte ancora più pulito. Si tratta di un intervento coerente con l’obiettivo di affinare la superficie visiva senza stravolgere l’interfaccia introdotta nelle generazioni recenti.

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Un retro più uniforme e un nuovo processo produttivo

Le novità non si limiteranno al display. Leaker attivi su Weibo, come Digital Chat Station e Instant Digital, parlano di un nuovo metodo di lavorazione del vetro posteriore che punta a eliminare quasi del tutto le differenze tra vetro e telaio in alluminio. L’obiettivo è ottenere un risultato più uniforme, con una continuità materica e cromatica molto superiore rispetto a quanto visto su iPhone 17 Pro, dove l’effetto bicolore era una parte centrale dell’identità del prodotto.

Questo approccio dovrebbe restituire una sensazione più omogenea al tatto, quasi come se il dispositivo fosse ricavato da un unico blocco. È un cambiamento che segna una distanza netta dal contrasto visivo scelto da Apple con l’attuale generazione, caratterizzata dal modulo fotografico esteso e ben distinto.

Nuovi colori e possibili modifiche legate alla batteria

Le anticipazioni includono anche dettagli sulle varianti estetiche. Il discusso Cosmic Orange dovrebbe lasciare il posto a una tonalità caffè, pensata per affiancare le colorazioni più classiche. In parallelo, alcune indiscrezioni suggeriscono un lieve aumento dello spessore e del peso dei modelli Pro e Pro Max, soluzione che permetterebbe di integrare batterie di capacità superiore. L’eventuale incremento dell’autonomia sarebbe uno degli elementi chiave di questa nuova generazione.

Se confermate, queste scelte delineano un iPhone 18 Pro più armonioso, più solido e con un’identità visiva meno frammentata rispetto ai modelli attuali.