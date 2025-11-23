iPhone 18 Pro, ecco le novità più importanti in arrivo

Quest’anno il colosso americano Apple ha stupito tutti quanti con l’arrivo ufficiale sul mercato della sua nuova line up di smartphone top di gamma, ovvero i nuovi iPhone 17. L’azienda ha stupito soprattutto dal punto di vista estetico, con il suo nuovo look con una backcover realizzata con due rifiniture differenti e con la nuova inedita colorazione Cosmic Orange. Nonostante questo, sembra che Apple sia già al lavoro sulla realizzazione della prossima serie. .

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iPhone 18 Pro in arrivo con diverse novità, ecco quali

Apple stupirà ancora una volta con la sua prossima serie di smartphone top di gamma. Come già accennato in apertura, uno dei modelli più attesi sarà il prossimo iPhone 18 Pro. Di questo modello sono da poco emersi dettagli di rilievo. Partiamo con il noto analista del settore Jeff Pu. Secondo quanto rivelato da quest’ultimo, il colosso americano adotterà anche sul prossimo modello la famosa Dynamic Island. Rispetto al passato, però, sembra che quest’ultima avrà una dimensione leggermente ridotta.

Anche per il prossimo anno, quindi, non vedremo sui device di Apple piccoli fori nel display. Oltre a questo, altri rumors sono da poco emersi sul portale cinese Weibo. Uno dei rumors viene dal noto leaker del settore Digital Chat Station. Secondo quanto rivelato dal leaker, sul prossimo modello l’azienda potrebbe adottare un design differente. Sembra infatti che l’azienda abbia deciso di ritornare un po’ al passato, con una backcover in un’unica colorazione e rifinitura. Apple starebbe infatti implementando un nuovo processo di lavorazione del vetro. Questo dovrebbe garantire la stessa tonalità cromatica tra vetro e telaio in alluminio.

Una scelta quindi che andrà letteralmente in senso opposto rispetto a quanto fatto dall’azienda sui modelli di quest’anno. Si parla inoltre in rete dell’arrivo di altrettante nuove colorazioni inedite. Una delle novità di rilievo sarebbe una nuova colorazione caffè.

Mancano comunque ancora diversi mesi per l’arrivo ufficiale della nuova serie top di gamma di Apple. Staremo a vedere se arriveranno nuove informazioni.