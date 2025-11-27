iPhone 18 Pro: cosa possiamo aspettarci sul fronte design

Archiviato un iPhone, ovviamente se ne fa un altro, dopo l’arrivo decisamente discusso della nuova generazione di iPhone tutte le voci di corridoio adesso si stanno dedicando alla prossima, tutti infatti non vedono l’ora di assistere alla rivoluzione che ai iPhone 18 dovrebbe portare con sé, sicuramente l’attesa resta ancora lunga ma per fortuna dal web ci arrivano alcune indiscrezioni per quanto riguarda il design del dispositivo che dovrebbe includere interessanti novità, scopriamo insieme di cosa si tratta.

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Cambiamenti importanti

Voci di corridoio trapelate sul web e in arrivo da fonti affidabili affermano che il design della prossima generazione di iPhone Pro dovrebbe cambiare in modo importante, nello specifico Apple innanzitutto si concentrerà sulla dynamic Island che non dovrebbe scomparire del tutto ma dovrebbe diventare sensibilmente più piccola, dopodiché le attenzioni si concentreranno sul posteriore, nello specifico Apple sta lavorando con un processo produttivo per quanto riguarda il vetro posteriore che mira a garantire la migliore continuità possibile sia in termini cromatici sia in termini tattili con la scocca in alluminio, tutto questo per restituire all’utente un miglior feedback sia al tocco che alla vista, ma non è finita qui dal momento che sembra che Apple stia anche lavorando all’introduzione di batterie più capienti che comporteranno un piccolo sacrificio in termini di peso e spessore, l’azienda infatti non vede altra soluzione per poter introdurre capienza più importanti rispetto ai modelli attuali.

Ma non è finita qui dal momento che anche le colorazioni dovrebbero accogliere un nuovo arrivo decisamente ambizioso, nello specifico l’attuale e sicuramente ambizioso colore arancione dovrebbe salutarci in favore dell’arrivo di un nuovo colore più verso le tinte del caffè.

Ovviamente si tratta solo di voci di corridoio, che indubbiamente necessitano di conferme ufficiali che però in tutta probabilità arriveranno solo tra molti mesi, sicuramente la prossima generazione di iPhone qualcosa di innovativo la porterà senza dubbio.