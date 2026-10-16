iPhone 18 base: produzione da fine novembre e scorte consistenti

Apple sembra guardare con un certo ottimismo a iPhone 18 nella sua versione base, il modello che arriverà sul mercato soltanto nel 2027. Le prime indiscrezioni che filtrano dalla catena di fornitura descrivono infatti un’azienda pronta a scommettere su una domanda piuttosto sostenuta. Secondo il leaker Fixed Focus Digital la produzione dello smartphone standard dovrebbe partire alla fine di novembre e i livelli delle scorte farebbero pensare a un volume di dispositivi tutt’altro che modesto.

Per capire il peso della notizia serve però un passo indietro. Quest’anno Apple ha scelto di rompere con la tradizione presentando soltanto i modelli di fascia alta della nuova famiglia, cioè iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max, affiancati da iPhone Duo. Il fratello minore, quello che di solito apre la gamma, è stato invece spostato all’inizio del 2027. Una scelta che spezza un’abitudine ormai radicata e che ha inevitabilmente cambiato il calendario dei lanci di Cupertino.

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Perché il modello standard è slittato al 2027

Dietro il rinvio ci sarebbero almeno due motivazioni. La prima ha a che fare con la carenza di memoria. Apple avrebbe voluto garantirsi forniture sufficienti per i due iPhone 18 Pro e per iPhone Duo, così da non restare a corto proprio sui dispositivi di punta. La seconda chiama in causa ancora una volta iPhone Duo, un prodotto più complicato da realizzare che richiede uno sforzo extra alle linee di assemblaggio. Paradossalmente, visto il prezzo elevato, non dovrebbe nemmeno vendere in quantità enormi, ma la sua complessità basta a impegnare parecchio i partner industriali.

Rinunciando a lanciare il modello base nello stesso momento, Apple avrebbe così concesso un po’ di respiro ai propri fornitori. La capacità produttiva iniziale e la memoria disponibile sono state concentrate sui telefoni più costosi, lasciando la versione d’ingresso a una seconda fase. In pratica si tratta di una strategia che permette di distribuire meglio le risorse senza sovraccaricare le catene di montaggio nei mesi più delicati.

Produzione a fine novembre e scorte consistenti

Come accade di consueto, Apple avvia la produzione con largo anticipo rispetto al debutto commerciale, in modo da accumulare abbastanza unità per rispondere alla domanda dei primi giorni. Per iPhone 18 l’accensione delle linee è prevista a fine novembre e, stando a Fixed Focus Digital, i livelli di inventario indicano che l’azienda si starebbe preparando a una scorta significativa. Con ogni probabilità il riferimento riguarda gli ordini di componenti piazzati lungo la filiera. Il leaker ha descritto la situazione con queste parole: “La versione standard di iPhone 18 è prevista in produzione per la fine di novembre e, a giudicare dai livelli di inventario, le scorte sono piuttosto consistenti.”

Il dato va comunque preso con le pinze. Gli ordini all’interno della filiera non sempre rispecchiano in modo fedele i volumi produttivi. Apple tende infatti ad affidarsi a più fornitori per quanti più componenti possibile, sia per spuntare prezzi migliori sia per tutelarsi da eventuali intoppi di un singolo produttore. Non si può quindi escludere che il leaker abbia visibilità soltanto su uno di questi partner, magari quello che in questa fase preliminare risulta favorito dalla casa californiana rispetto agli altri.

Detto questo, Fixed Focus Digital vanta un buono storico di indiscrezioni rivelatesi corrette e l’informazione resta un indizio interessante. Apple potrebbe aspettarsi una domanda forte per lo smartphone che, fra pochi mesi, andrà a completare la gamma iPhone 18.

Fonte: TecnoAndroid