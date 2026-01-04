iPhone 17 Pro: utenti segnalano suono statico durante la ricarica

Diversi proprietari di iPhone 17 Pro stanno riscontrando un problema curioso: durante la ricarica, il dispositivo emette un suono “statico”. Non è un rumore costante, né accompagnato da malfunzionamenti evidenti del sistema, ma è abbastanza percepibile da spingere molti utenti a chiedersi da dove arrivi e se sia normale.

Il fenomeno non sembra isolato. Segnalazioni simili emergono da utenti con configurazioni diverse – cavi originali o di terze parti, ricarica wireless o con basette magnetiche – suggerendo che la causa non sia sempre riconducibile a un singolo accessorio.

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Quando si verifica il rumore

Il suono viene descritto come una specie di “fruscio” o lieve crackle: non forte, ma udibile se si è vicini al telefono durante la ricarica. Alcuni utenti lo notano soprattutto quando il dispositivo è sotto carica, ad esempio, mentre riceve notifiche o svolge attività di background, piuttosto che in condizioni di standby totale.

Non è un rumore presente solo all’avvio o alla fine della ricarica, ma può essere intermittente durante tutto il processo.

Possibili cause percepite dagli utenti

Al momento non esiste una conferma ufficiale da parte di Apple su cosa generi questo suono, ma chi ha analizzato il fenomeno punta a un paio di ipotesi coerenti con quello che si osserva anche su altri dispositivi elettronici:

Interferenze elettriche nei componenti di ricarica: quando un circuito gestisce la potenza in ingresso, è possibile che microvariazioni producano suoni avvertibili in determinati casi.

elettriche nei componenti di ricarica: quando un circuito gestisce la potenza in ingresso, è possibile che producano suoni avvertibili in determinati casi. Bobine o elementi magnetici che vibrano : soprattutto con la ricarica wireless o magnetica, è possibile che piccole oscillazioni si traducano in rumori non del tutto silenziosi.

: soprattutto con la ricarica wireless o magnetica, è possibile che piccole oscillazioni si traducano in rumori non del tutto silenziosi. Gestione termica del sistema: variazioni di temperatura durante la carica possono indurre componenti a espandersi o contrarsi leggermente, generando un fruscio.

In ciascuno di questi casi il rumore potrebbe non indicare necessariamente un guasto, ma piuttosto un fenomeno fisico legato alla modalità di alimentazione.

Quando preoccuparsi (e quando no)

Per molti utenti, il suono è fastidioso ma non accompagnato da altri sintomi: il telefono si ricarica regolarmente, non si surriscalda oltre la norma, e tutte le funzioni continuano a funzionare come previsto. In questi casi il rumore può essere considerato un effetto collaterale tollerabile della ricarica.

Tuttavia, se il telefono: si riscalda eccessivamente, si carica molto lentamente, si spegne o si riavvia durante la ricarica, allora il problema potrebbe essere più serio e vale la pena consultare l’assistenza. Un’altra verifica utile è provare con un cavo o un caricatore diverso, preferibilmente originali o certificati, per capire se il fenomeno persiste in condizioni variate.

La posizione ufficiale e cosa aspettarsi

Al momento Apple non ha rilasciato una dichiarazione pubblica su questo fenomeno, né ha inserito il rumore tra i problemi riconosciuti ufficialmente. In passato, dispositivi di fascia alta di vari brand hanno mostrato rumori simili durante la ricarica, e quasi sempre si è trattato di effetti legati alla gestione elettronica della potenza piuttosto che a difetti veri e propri.

Se il fenomeno dovesse risultare molto diffuso e riproducibile, è possibile che Apple possa intervenire con ottimizzazioni software o indicazioni specifiche per gli accessori da utilizzare.

Per ora, gli utenti condividono l’esperienza e cercano conferme incrociate, mentre chi vuole essere certo che tutto sia in ordine può rivolgersi a un centro assistenza per un controllo più approfondito.