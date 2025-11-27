iPhone 17 Pro e la sfida del calore nei design di precisione

Il nuovo design degli iPhone 17 Pro e Pro Max ha creato parecchio chiacchiericcio, e non solo perché Apple ha deciso di dare una sistemata all’aspetto dei suoi modelli più prestigiosi dopo anni in cui le forme erano rimaste praticamente le stesse. La scelta dell’alluminio per la scocca, abbinata a quel plateau rialzato che ospita le fotocamere, racconta una storia più interessante: questi materiali servono a tenere a bada il calore sempre più aggressivo dei chip di nuova generazione. È un compromesso curioso, perché l’alluminio non offre la stessa resistenza del titanio o del vetro, ma in compenso è un ottimo alleato quando si tratta di dissipare calore in modo passivo. Una strategia che lascia intuire chiaramente quanto la temperatura sia diventata il nuovo grande nemico da sconfiggere.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

Come l’alternanza di liquido e vapore tiene a bada i nuovi iPhone

E poi c’è lei, la famosa camera di vapore, che arriva su iPhone con lo stesso fascino di un ospite speciale a una festa molto esclusiva. Dietro quel nome un po’ tecnico si nasconde un piccolo contenitore metallico sigillato, al cui interno vive una minuscola quantità di liquido. Quando il processore A19 Pro inizia a scaldarsi per bene, questa goccia di acqua evapora, riempie la camera sotto forma di vapore e trascina il calore lontano dal chip. Una danza continua: vapore che sale, si raffredda a contatto con le pareti più fredde, torna liquido e ricomincia da capo. Un ciclo ordinato e invisibile che permette allo smartphone di rimanere scattante anche quando gli si chiede di fare un po’ di tutto, e spesso tutto insieme.

Proprio questa idea è al centro dell’ultimo spot Apple. Per rendere digeribile al grande pubblico un concetto che, a dirla tutta, è piuttosto tecnico, i creativi hanno trasformato il processore in un atleta lanciato a tutta velocità in un paesaggio desertico. Tra un passo e l’altro, il nostro corridore riesce anche a suonare un pianoforte infinito e a risolvere un cubo di Rubik, con quella naturalezza che solo la magia della pubblicità può regalare. Quando il calore resta sotto controllo, non c’è rallentamento che tenga: la corsa continua fino alla scena finale, in cui l’atleta sfonda il muro di un tempio che sembra voler simboleggiare proprio la camera di vapore.

L’atmosfera si fa quasi mistica quando entra in scena un coro che canta in un latino a dir poco fantasioso. “Telefono potentia stupendae”, proclamano con grande solennità. Peccato che, grammatica alla mano, questa frase faccia un po’ a pugni con le regole di base. “Potentia” è un nominativo, “stupendae” un genitivo: una piccola discordanza che fa storcere il naso a chi conosce anche solo un minimo di latino. La versione corretta sarebbe stata “potentiae stupendae”, ovvero “di straordinaria potenza”. Un dettaglio, certo, ma anche una piccola caduta di stile per un’azienda che cura maniacalmente tutto ciò che porta la sua firma.

Un rimprovero bonario che arriva proprio alla vigilia di settembre, il mese simbolo per Apple: quello in cui, tradizionalmente, presenta i nuovi iPhone. Anche se nel 2026 pare che il calendario cambierà un po’, con i modelli iPhone 18 Pro e 18 Pro Max previsti per la fine dell’estate e l’iPhone 18 “base” destinato a mostrarsi solo a inizio 2027. Nel frattempo, qualcuno sussurra anche dell’arrivo del primo iPhone pieghevole. Chissà se, almeno lì, il latino sarà corretto.