iPhone 17: in una regione le vendite hanno superato ogni aspettativa

Come ogni anno Apple ha fatto parlare di sé grazie all’annuncio e alla presentazione ufficiale della sua nuova gamma di iPhone, nello specifico parliamo di iPhone 17 che in questa particolare generazione ha detto addio alla variante plus per accogliere la variante Air, caratterizzata da un design super sottile decisamente gradevole da impugnare a patto però di accettare alcune rinunce sulla autonomia della batteria e sulle fotocamere, per il resto la gamma annoverato i classici modelli base, Pro e Pro Max.

Poco dopo il lancio però la generazione attuale di iPhone ha suscitato numerosi dibattiti e scetticismi su alcuni aspetti, il più colpito è stato sicuramente il materiale utilizzato per la scocca, l’alluminio infatti non ha convinto tante persone dal momento che per molti è troppo facile da graffiare e scalfire rispetto al titanio utilizzato precedentemente, un altro elemento che non ha convinto è stato poi il colore arancione disponibile per questa generazione che secondo molte voci trapelate in rete tende a trasformarsi in un magenta nel corso del tempo.

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In Cina vendite al top

In base a un report stilato da Counterpoint, all’interno della nazione cinese iPhone ha raggiunto un successo davvero senza precedenti, nello specifico uno smartphone su quattro è un iPhone, segnando di conseguenza un traguardo pari al 25% del mercato cinese che rappresenta un balzo in avanti del 37% rispetto al medesimo periodo dello scorso anno, secondo i dati a trainare in modo importante le vendite di iPhone all’interno della Cina è stato il modello base grazie ai miglioramenti innegabili che Apple ha implementato quest’anno, primo tra tutti, ovviamente il display a 120 Hz grande assente ormai da due generazioni, si tratta senza dubbio di un traguardo davvero impressionante soprattutto alla luce della presenza di grandi competi Thor interni all’interno della Cina che producono smartphone sicuramente di ottimo livello, segnale che Apple è sulla strada giusta, soprattutto per quanto riguarda il modello base.