iPad Mini, potrebbe presto arrivare il primo con display OLED

Il colosso americano Apple ha riscosso anche quest’anno un enorme successo con la nuova serie di smartphone top di gamma, ovvero i nuovi iPhone 17. Ora, però, è tempo per l’azienda di pensare alla realizzazione di altri prodotti. Tra le new entry dei prossimi mesi ci sarà ad esempio un nuovo modello di iPad Mini. Proprio quest’ultimo è stato il protagonista delle ultime indiscrezioni. Secondo quanto è emerso, il prossimo modello potrebbe essere il primo ad avere un display con tecnologia OLED.

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iPad Mini, potrebbe arrivare il primo modello con display con tecnologia OLED

In queste ultime ore sono emerse nuove indiscrezioni riguardanti il prossimo tablet di punta del produttore tech Apple. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al prossimo iPad Mini. Da diverso tempo erano emersi rumors circa l’utilizzo di una nuova tecnologia per il display e ora sembra che queste voci siano confermate. Il noto leaker del settore Instant Digital ha infatti pubblicato un post al riguardo sul social cinese Weibo.

Secondo quanto riportato anche dal leaker, il prossimo modello di iPad Mini sarà il primo modello non Pro a poter vantare la presenza di un display con tecnologia OLED. Si tratterebbe senza ombra di dubbio di una novità di rilievo e soprattutto molto attesa dagli utenti. Il leaker in questione ha anche rivelato alcuni dettagli riguardanti il presunto debutto del nuovo tablet di casa Apple. Stando alle parole del leaker, il nuovo tablet dell’azienda arriverà ufficialmente sul mercato tech “non prima del terzo o quarto trimestre del 2026″.

Se sarà effettivamente così, possiamo aspettarci un debutto ufficiale non prima di autunno 2026. È molto probabile quindi che il colosso di Copertino presenti questo nuovo device assieme ai suoi prossimi smartphone, ovvero la prossima serie che sarà denominata iPhone 18.

Manca comunque ancora diverso tempo prima dell’arrivo del nuovo iPad Mini, quindi rimaniamo in attesa.