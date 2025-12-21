iPad mini 8 OLED potrebbe sorprendere con un chip di fascia più alta

iPad mini 8 torna al centro delle indiscrezioni e lo fa con uno scenario più ambizioso rispetto alle attese iniziali. Il prossimo tablet compatto di Apple, atteso con display OLED, potrebbe infatti adottare una piattaforma hardware più potente del previsto, segnando un cambio di approccio nella strategia della Mela per questa linea di prodotto.

Secondo quanto emerso, in una prima fase si parlava dell’integrazione del chip A19 Pro. Le informazioni più recenti suggeriscono invece un possibile salto diretto verso l’A20 Pro, il prossimo SoC di fascia alta progettato da Apple. L’indiscrezione nasce dall’analisi di un kit di debug del kernel di macOS, rilasciato per errore nei mesi scorsi, che conterrebbe riferimenti a futuri dispositivi dell’azienda.

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Un salto di potenza inatteso per il mini

Se confermata, questa scelta rappresenterebbe una novità rilevante per la gamma iPad mini. Storicamente, il modello compatto non ha sempre beneficiato dell’ultimissima piattaforma hardware disponibile al momento del lancio. Un esempio recente è l’attuale iPad mini 7, presentato a ottobre 2024, basato sul chip A17 Pro, lo stesso montato sugli iPhone 15 Pro e Pro Max, quando l’A18 Pro era già stato introdotto.

L’adozione dell’A20 Pro cambierebbe quindi il posizionamento tecnico del dispositivo, rendendolo più vicino ai modelli di punta in termini di prestazioni e longevità, pur mantenendo dimensioni ridotte.

Display OLED più grande o cornici più sottili

Sul fronte dello schermo, iPad mini 8 dovrebbe adottare un pannello leggermente più ampio, passando dagli attuali 8,3 pollici a circa 8,5 pollici. Non è escluso che Apple scelga un approccio alternativo, mantenendo dimensioni simili e sfruttando un OLED flessibile per ridurre ulteriormente le cornici, seguendo una filosofia già vista a partire da iPhone X.

Per contenere i costi, l’azienda potrebbe rinunciare a soluzioni più complesse come i display Tandem OLED, optando invece per un OLED LTPO a singolo strato. Una scelta più equilibrata che dovrebbe comunque garantire una qualità visiva adeguata alla fascia di prezzo.

Prezzo e possibili tempistiche

Dal punto di vista commerciale, iPad mini 8 potrebbe debuttare negli Stati Uniti a partire da 499 dollari, mantenendo un posizionamento accessibile all’interno della gamma iPad. Restano ancora da chiarire le tempistiche di lancio: le previsioni indicano un’attesa piuttosto lunga, con una possibile disponibilità non prima del terzo trimestre del 2026.