Apple iPad Mini è in super sconto su Amazon: l’offerta imperdibile

Offerta assolutamente da non perdere di vista su Amazon per tutti gli utenti che stavano aspettando il momento giusto per acquistare un Apple iPad Mini pagandolo molto meno del listino iniziale. Il tablet viene ridotto nella spesa finale da sostenere, raggiungendo a tutti gli effetti livelli inediti e esclusivi.

Il modello attualmente in promozione è quello con processore Apple A17 Pro, parliamo quindi dell’ultima generazione in commercio, con un quantitativo di memoria interna che si ferma a 128GB (è presente la possibilità di scegliere anche la variante da 256GB, ma il prezzo aumenterà). Allo stesso modo la connessione alla rete è possibile solo ed esclusivamente via WiFi (compatibilità fino a 6E), fermo restando che sempre dalla medesima pagina di Amazon potreste scegliere anche il WiFi + Cellular, con prezzi ovviamente maggiorati.

Il display è da 8,3 pollici di diagonale, è il solito ottimo Liquid Retina a cui Apple ci ha abituati nel corso degli anni, con cornici abbastanza marcate (ma non in modo eccessivo), colori precisi e affidabili, oltre a un dettaglio più unico che raro. Nella parte anteriore, e posteriore, si trovano due sensori fotografici pressoché identici: sono da 12 megapixel e offrono un dettaglio e nitidezza di ottima qualità generale.

Apple iPad Mini, ecco la promo migliore su Amazon

La promozione disponibile su Amazon è sicuramente molto interessante, non solo perché permette di acquistare un tablet di ultima generazione, quanto per la possibilità di spendere anche relativamente poco. Il modello in questione parte da un listino di 559 euro, per scendere di circa 60 euro, e arrivare così a poter sostenere un investimento finale di 499,90 euro (circa l’11% in meno del listino). Effettuate subito l’ordine al seguente link.

In fase di acquisto potrete scegliere tra quattro colorazioni differenti.