Ad
AmazonNewsOfferte

Apple iPad Mini è in super sconto su Amazon: l’offerta imperdibile

Apple iPad Mini è un prodotto che gli utenti devono acquistare subito in questi giorni su Amazon.

scritto da Denis Dosi 2 Minuti lettura
Apple iPad Mini è in super sconto su Amazon: l'offerta imperdibile

Offerta assolutamente da non perdere di vista su Amazon per tutti gli utenti che stavano aspettando il momento giusto per acquistare un Apple iPad Mini pagandolo molto meno del listino iniziale. Il tablet viene ridotto nella spesa finale da sostenere, raggiungendo a tutti gli effetti livelli inediti e esclusivi.

Il modello attualmente in promozione è quello con processore Apple A17 Pro, parliamo quindi dell’ultima generazione in commercio, con un quantitativo di memoria interna che si ferma a 128GB (è presente la possibilità di scegliere anche la variante da 256GB, ma il prezzo aumenterà). Allo stesso modo la connessione alla rete è possibile solo ed esclusivamente via WiFi (compatibilità fino a 6E), fermo restando che sempre dalla medesima pagina di Amazon potreste scegliere anche il WiFi + Cellular, con prezzi ovviamente maggiorati.

Il display è da 8,3 pollici di diagonale, è il solito ottimo Liquid Retina a cui Apple ci ha abituati nel corso degli anni, con cornici abbastanza marcate (ma non in modo eccessivo), colori precisi e affidabili, oltre a un dettaglio più unico che raro. Nella parte anteriore, e posteriore, si trovano due sensori fotografici pressoché identici: sono da 12 megapixel e offrono un dettaglio e nitidezza di ottima qualità generale.

Scoprite le nuove offerte Amazon con i codici sconto gratis in esclusiva, andando subito sul canale Telegram @codiciscontotech.

Apple iPad Mini, ecco la promo migliore su Amazon

La promozione disponibile su Amazon è sicuramente molto interessante, non solo perché permette di acquistare un tablet di ultima generazione, quanto per la possibilità di spendere anche relativamente poco. Il modello in questione parte da un listino di 559 euro, per scendere di circa 60 euro, e arrivare così a poter sostenere un investimento finale di 499,90 euro (circa l’11% in meno del listino). Effettuate subito l’ordine al seguente link.

Offerta
Apple iPad mini con chip A17 Pro: Progettato per Apple Intelligence, display Liquid Retina da 8,3'', 128GB, Wi Fi 6E, fotocamera da 12MP, un giorno intero di batteria – Azzurro
Apple iPad mini con chip A17 Pro: Progettato per Apple Intelligence, display Liquid Retina da 8,3'', 128GB, Wi Fi 6E, fotocamera da 12MP, un giorno intero di batteria – Azzurro
    499,90 EUR Amazon Prime
    Acquista su Amazon

    In fase di acquisto potrete scegliere tra quattro colorazioni differenti.

    Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
    Denis Dosi

    Laureato in ingegneria informatica nel lontano 2013, da sempre appassionato di scrittura e tecnologia sono riuscito a convogliare in un'unica professione le mie due più grandi passioni grazie a TecnoAndroid.