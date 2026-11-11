AMD Verano: fino a 192 core Zen 6 e SOCAMM2 per l’IA agentica

AMD ha svelato nuovi dettagli sulle CPU AMD Verano, i processori della famiglia EPYC 9006 LP pensati espressamente per l’era dell’intelligenza artificiale agentica. I numeri si notano subito: fino a 192 core e il supporto alla memoria LPDDR5X in formato SOCAMM2, una combinazione che punta in modo dichiarato a ottimizzare il rapporto tra prestazioni e costo. Non si tratta quindi di una semplice variante di catalogo ma di una linea con un obiettivo preciso, cioè quello di accompagnare i carichi di lavoro legati agli agenti di intelligenza artificiale.

Il punto di partenza è la stessa base tecnica che sostiene il resto della nuova generazione di processori per server. Le CPU Verano sfruttano infatti l’architettura Zen 6, la medesima su cui poggia l’intera famiglia EPYC 9006, e da questa ereditano anche il processo produttivo.

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Zen 6 e processo N2P, la stessa base di Venice

Sul fronte della produzione AMD ha scelto il processo N2P, una tecnologia avanzata già adottata dalla gamma EPYC 9006 Venice. La parentela tra le due linee è evidente: Verano e Venice condividono il nodo produttivo e i core Zen 6, ma si rivolgono a esigenze differenti. Verano porta la sigla LP accanto al nome commerciale e si distingue soprattutto per l’approccio alla memoria e per l’impostazione orientata ai carichi agentici.

C’è poi un dettaglio che a prima vista può trarre in inganno. Osservando il package del chip sembrerebbe che al suo interno trovino posto otto CCD, ovvero i chiplet che ospitano i core di calcolo. In realtà la configurazione dichiarata per questi processori arriva al massimo a sei CCD Zen 6, ed è proprio da questa disposizione che si raggiunge il tetto dei 192 core complessivi. Una lettura superficiale del layout porterebbe quindi a sovrastimare il numero di moduli, mentre la struttura effettiva è più compatta. Parlare di 192 core all’interno di una singola CPU significa comunque collocarsi nella fascia più alta del mercato server. È un numero che dà l’idea di quanto AMD voglia spingere sulla densità di calcolo per un segmento in cui la capacità di gestire molti processi in parallelo diventa un fattore decisivo.

Memoria LPDDR5X SOCAMM2 e il rapporto tra prestazioni e costo

L’elemento che più caratterizza la famiglia EPYC 9006 LP è il supporto alla memoria LPDDR5X nel formato modulare SOCAMM2. AMD presenta questa soluzione come ottimizzata per il rapporto tra prestazioni e prezzo, un parametro che nei data center pesa parecchio quando si ragiona su installazioni di grandi dimensioni. La scelta della memoria diventa così parte integrante della strategia del prodotto e non un semplice dettaglio tecnico.

È proprio su questo aspetto che Verano marca la distanza dalla gamma Venice. Pur condividendo architettura e processo produttivo, le CPU AMD Verano nascono con un’impostazione pensata per l’AI agentica, un ambito in cui i sistemi di intelligenza artificiale non si limitano a rispondere a una richiesta ma svolgono compiti in modo più articolato. Per questo tipo di applicazioni AMD ha voluto un processore capace di mettere insieme tanti core Zen 6 e una memoria pensata per contenere i costi senza sacrificare le prestazioni. La famiglia EPYC 9006 LP si presenta quindi con un profilo ben definito: fino a sei chiplet di calcolo, un massimo di 192 core, il nodo N2P già visto su Venice e il supporto alla memoria LPDDR5X SOCAMM2 come tratto distintivo dell’intera linea Verano.

Fonte: TecnoAndroid