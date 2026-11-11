AMD EPYC Venice X: 96 core Zen 6 e 1152 MB di cache L3

AMD alza l’asticella dei processori per server con i nuovi EPYC Venice X, la famiglia identificata anche dalla sigla EPYC 9006X, che arriverà sul mercato nella seconda metà del 2027. L’idea alla base è piuttosto chiara: unire la tecnologia 3D V Cache a un core Zen 6 pensato per lavorare ad alta frequenza. I numeri sulla carta sono davvero notevoli, con un massimo di 96 core, ben 1152 MB di cache L3 potenziata e frequenze in boost che raggiungono i 5,3 GHz.

Non è un caso che questi chip vengano presentati come la migliore CPU con 3D V Cache realizzata fino a oggi. La combinazione tra una quantità così ampia di memoria cache e un’architettura capace di spingersi oltre i 5 GHz rappresenta un equilibrio non banale. Di solito chi progetta processori per data center deve scegliere tra tanti core e clock elevati oppure tra grandi riserve di memoria vicine al processore. Con Venice X la promessa è quella di non dover rinunciare a nessuno dei due aspetti, almeno secondo quanto emerge dalle specifiche annunciate.

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A chi si rivolgono i nuovi EPYC 9006X

Secondo AMD, i processori EPYC 9006X saranno destinati al segmento del Technical Compute e dell’HPC, cioè il calcolo ad alte prestazioni. Si parla quindi di ambiti molto specifici, lontani dall’uso quotidiano di un normale computer, dove servono macchine in grado di macinare enormi quantità di dati in tempi ridotti. In questo contesto il vero punto di forza sta proprio nel design ricco di cache, che rende questi chip una scelta di primo piano per i carichi di lavoro particolarmente sensibili alla memoria.

Per capire perché la cache conti così tanto basta pensare a come lavora un processore. Più i dati restano vicini ai core, meno tempo si perde a recuperarli altrove, e questo si traduce in prestazioni migliori proprio nelle attività che dipendono molto dalla velocità di accesso alle informazioni. Con 1152 MB di cache L3 distribuiti su 96 core Zen 6, la nuova generazione punta esattamente su questo vantaggio. A completare il quadro arrivano i 5,3 GHz di frequenza massima in boost, un valore che conferma la volontà di AMD di non sacrificare la velocità pura in nome della capacità. La scelta di accoppiare la tecnologia 3D V Cache a un core ad alta frequenza segna quindi un passo deciso nella strategia dell’azienda per il mondo server. I modelli EPYC Venice X si collocano così come una proposta studiata su misura per chi lavora con simulazioni, calcoli scientifici e applicazioni tecniche dove ogni frazione di secondo risparmiata nell’accesso ai dati fa la differenza.

Microsoft li ha già scelti per Azure

Prima ancora dell’arrivo ufficiale sul mercato, i nuovi chip hanno già trovato un cliente di peso. È stata infatti Microsoft a lasciarsi sfuggire qualche dettaglio sui processori AMD Venice X, confermando che verranno impiegati all’interno delle sue istanze Azure HXv2. Si tratta di un segnale importante, perché indica come le grandi piattaforme cloud guardino con interesse a soluzioni di questo tipo per offrire potenza di calcolo dedicata ai carichi di lavoro più impegnativi. L’integrazione nelle istanze Azure HXv2 mostra concretamente il tipo di impiego a cui sono destinati gli EPYC 9006X, ovvero ambienti cloud orientati al calcolo tecnico e all’HPC. Per Microsoft la combinazione tra 96 core Zen 6, 1152 MB di cache L3 e frequenze fino a 5,3 GHz rappresenta la base su cui costruire la prossima generazione di queste istanze, con il debutto dei processori Venice X fissato nella seconda metà del 2027.

Fonte: TecnoAndroid