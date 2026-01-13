Intelligenza Artificiale ovunque a gamba tesa, ma per quanto?

Da mesi la domanda rimbalza tra mercati finanziari, conferenze tech e titoli allarmistici: l’intelligenza artificiale è una bolla pronta a esplodere? La risposta breve è no. Quella un po’ più onesta è: dipende da cosa stiamo guardando. E soprattutto, conviene andarci piano, ma senza smettere di guardare avanti.

È vero, l’AI è ovunque. Startup valutate miliardi prima ancora di avere un modello di business solido, investimenti colossali in data center, chip e infrastrutture, aziende che infilano “AI-powered” in qualsiasi presentazione. Tutti segnali che ricordano dinamiche già viste, dalla bolla dot-com al crypto-hype. Ma fermarsi a questo paragone rischia di essere fuorviante.

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A differenza di molte mode tecnologiche del passato, l’AI sta già producendo valore concreto. Non promesse vaghe, ma strumenti che vengono usati ogni giorno: automazione del codice, analisi dei dati, customer care, progettazione industriale, ricerca scientifica. Le aziende non stanno sperimentando “per vedere l’effetto che fa”, stanno integrando questi sistemi nei processi chiave. E quando succede, tornare indietro è difficile.

Intelligenza Artificiale nel mondo reale, quanto resisterà?

Questo non significa che tutto sia sostenibile così com’è. Alcune valutazioni sono chiaramente spinte dall’entusiasmo, e molte startup non soppravviveranno alla prima vera prova di mercato. I costi sono enormi, la concorrenza è feroce e il vantaggio tecnologico può ridursi rapidamente. Una selezione naturale ci sarà, come sempre accade nei cicli di innovazione.

Più che di una bolla pronta a scoppiare, però, si parla di una fase di assestamento. Meno storytelling e più risultati. Meno corsa all’annuncio e più attenzione a efficienza, sostenibilità economica ed energetica. In altre parole: meno rumore, più sostanza.

Chi paragona l’AI a Internet alla fine degli anni ’90 non ha tutti i torti. Molte aziende spariranno, ma l’infrastruttura resterà. Internet non è mai scoppiato, sono scoppiate le illusioni. E oggi nessuno metterebbe in dubbio il suo impatto sull’economia globale.

L’intelligenza artificiale sembra destinata allo stesso percorso. Non una bolla che esplode, ma un entusiasmo che si ridimensiona. Con una differenza importante: stavolta la tecnologia funziona davvero.